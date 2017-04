A batut educatoarele de la gradinita dupa vizionarea inregistrarilor cu copilul abuzat

Un videoclip devenit viral pe Internet, arata cum o mama furioasa din China merge la gradinita copilului pentru a afla informatii referitoare la modul in care odrasla i-a fost abuzata de educatoare. Conform relatarilor presei chineze, femeia a aflat in prealabil, de la copilul ei, ca educatoarele unei gradinite private de lux din Beijing ar fi lovit minorul in repetate randuri. Imediat, tutorele a mers la gradinita ca sa ceara socoteala. A cerut inregistrarile video si, dupa ce a vazut tratamentul impardonabil la care i-a fost supus copilul, a solicitat o intrevedere de urgenta cu educatoarele in cauza. Initial, cele trei agresoare au fost aliniate, fotografiate si informate de catre conducere ca vor fi eliberate din functie, insa pedepsirea lor nu s-a oprit aici. Pentru ca nu si-a mai putut stapani furia, femeia a carui copil a fost maltratat, a sarit cu pumnii si picioarele pe cele trei ingrijitoare, facandu-le KO. Dupa vizionarea filmuletului, cei mai multi dintre internautii chinezi au fost de acord ca femeia nu le-a lovit pe educatoare asa cum acestea chiar meritau.

