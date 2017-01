A 2, A 4 si alte peste 20 de drumuri nationale, in continuare inchise

Inchise in urma cu cateva zeci de ore, ca urmare a viscolului si a zapezii depuse pe carosabil, Autostrada Soarelui, care leaga Capitala de Constanta, dar si alte drumuri nationale din acest judet de la malul marii, precum si din Tulcea, Calarasi si Ilfov se mentin inchise si sambata dupa-amiaza.

Concret, cele mai recente informatii oferite din directia Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 14.45, rezulta faptul ca inca sunt inchise A 2 si A 4 Ovidiu Agigea, in timp ce vechiul drum ce leaga Capitala de Constanta, adica Bucuresti – DN2 – Urziceni – DN2A – Slobozia – Giurgeni – Harsova – Constanta a fost deschis in totalitate. Chiar si asa, inca sunt probleme pe alte sectoare de DN-uri, dupa cum urmeaza:

In judetul Calarasi: DN 3 LEHLIU – CALARASI, in judetul Constanta -DN 3;DN 22;DN 3C;DN 38;DN 22C;DN 22A;DN SECUNDARE CATRE STATIUNI (39D, 39C; 39B; 39A), in judetul Ialomita – DN 21A, in judetul Galati – DN 24D TULUCESTI – LIMITA VASLUI, in timp ce in judetul Tulcea sunt inchise DN 22(E87) MACIN – TULCEA CATRE CONSTANTA; DN 22E GARVAN – I.C.BRATIANU; DN 22D MACIN – HORIA – CIUCUROVA – DOUA CANTOANE; DN 22A CATALOI – TOPOLOG – LIMITA JUDETUL CONSTANTA; DN 22F NALBANT – HORIA. In judetul Vaslui sunt inchise DN 26 MURGENI – LIMITA GALATI; DN24A MURGENI – FALCIU.

De altfel, nemultumit de felul in care s-a actionat pentru deszapezirea DNpurilor ai a celor doua autostrazi, premierul a cerut ministurlui Transporturilor demiterea sefului CNAIR, Catalin Homor. Ramane de vazut in cata vreme se vor redeschide aceste sectoare de drumuri nationale, precum si Autostrada ce leaga Capitala de Constanta.

loading...