900.000 de dolari pentru deblocarea unui iPhone!

Suma uriasa a fost platita chiar de FBI pentru a accesa datele dintr-un iPhone blocat, considerat piesa intr-un dosar de terorism. Este vorba de un iPhone 5 C, folosit de catre un barbat inaintea unui atac in SUA. Demersurile FBI de a convinge Apple sa debocheze aparatul au fost un esec, asa ca agentia federala a angajat o companie de securitate informatica, platita – dupa cum a dezvaluit un senator american – cu 900.000 de dolari.

Desi initial FBI nu a comunicat suma, banii au fost dati degeaba, pentru ca ulterior ancheta a dezvaluit ca nu a fost descoperit nimic important in respectivul iPhone. Telefonul era singurul dispozitiv gasit intact, restul aparaturii electronice fiind distrus inaintea atacului. Cazul a inflamat relatiile dintre gigantul Apple si autoritatile americane intr-o dezbatere pe tema respectarii datelor private: FBI, dar si guvernul ar dori o legislatie care sa permita folosirea unor software-uri pentru recuperarea datelor de pe smartphone-urile implicate in cauzele penale, insa Apple a refuzat categoric aceasta propunere, de teama, justificata, ca orice hacker poate profita de acest „backdoor”, si sa aiba acces la datele utilizatorilor de iPhone. Mai mult, au existat si alte speculatii despre investigatia FBI: cei 900.000 de dolari s-ar fi dus, de fapt, tot in buzunarele unor hackeri.