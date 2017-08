777 dolari, o noapte la Trump

O vila unde a copilarit Donald Trump, situata in cartierul Queens din New York, poate fi inchiriata cu aceasta suma, pe noapte, prin intermediul companiei Airbnb.

Casa poate gazdui 20 de persoane, are cinci dormitoare, patru bai si a fost construita in stil Tudor de tatal presedintelui american, Fred Trump, in 1940, perioada in care Trump senior se ocupa si el de afaceri imobiliare. Familia a parasit locuinta cand Donald a implinit 4 ani, mutandu-se intr-o proprietate mai aratoasa, aflata in apropiere. ”Este o oportunitate unica si speciala de a sta intr-o casa in care a locuit un presedinte aflat in functie. Nu s-au schimbat multe lucruri de cand familia Trump locuia aici. Bucataria este originala, iar mobila opulenta reprezinta stilul de viata pe care l-ar fi avut aceasta familie”, arata anuntul de inchiriere publicat de compania Airbnb. In luna septembrie Trump i-a spus lui Jimmy Fallon ca vrea sa cumpere aceasta casa, dar pana la urma ea a fost cumparata de un dezvoltator imobiliar pentru 2,14 milioane de dolari. Compania Airbnb a precizat ca intr-una din dormitoarele casei locuieste permanent o persoana, dar si ca in camera de zi exista un decupaj care il reprezinta pe Donald Trump. ”Este o companie minunata pentru a urmari Fox News seara tarziu”, mai arata anuntul. Chiriasii au mic dejunul inclus, insa sunt avertizati ca le este interzis sa organizeze petreceri sau sa fie insotiti de animale de companie.