7000 de Mosi Craciun in Madrid

Mii de persoane de toate varstele, costumate in rosu si alb, au luat parte ieri pe strazile capitalei spaniole la o inedita competitie sportiva.

Uno, dos, tres…start! Cei sapte mii de ”mosi” s-au lansat pe strazile Madridului, in cadrul unui mars in centrul capitalei, din Plaza de Murillo, la monumentul lui Emilio Castelar. La cursa a participat si celebrul atlet spaniol Fermin Cacho Ruiz, campion olimpic. Este vorba de o cursa anuala care se afla la cea de-a sasea editie. Scopul este strangerea de bani care, in acest an, vor fi varsati Fondurilor anti cancer.