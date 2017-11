7 milioane de romani, cu pensiile micsorate

Financial Times atrage atentia asupra actiunilor guvernului nostru privind pilonul II de pensie si concluzioneaza ca aproape sapte milioane de romani se vor confrunta cu reduceri semnificative ale pensiilor viitoare. Cam prin 2030…

Romanii cu varsta sub 35 de ani directioneaza, in prezent, o parte din contributiile sociale spre schemele de pensii private, care vor completa pensia de la stat, dar, guvernul a decis sa reduca contributiile la pilonul II de pensie de la 5,1% pana la 3,75% incepand din 2018. In context, secretarul general al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat Mihai Bobocea, a declarat pentru Financial Times ca reducerea contributiilor este o „lovitura importanta” la adresa sistemului si poate afecta increderea in pensiile private. „Estimam ca, probabil, aceasta decizie va reduce viitoarele pensii cu cel putin 20% pentru toti cotizantii”, a explicat Bobocea. Decizia Executivului este in contradictie cu faptul ca pensiile private din Romania au produs randamente nete anuale de 5,3% intre 2008 si 2016, adica printre cele mai bune rezultate din Europa, potrivit Better Finance, o organizatie europeana pentru drepturile investitorilor. „Romania a fost capabila sa realizeze un sistem excelent de pensii private si nu ar trebui sa inceapa sa il distruga prin reducerea nivelului contributiei”, a declarat si Janwillem Bouma, presedintele PensionsEurope, o asociatie patronala de fonduri de pensii cu sediul in Bruxelles. Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii, pentru ca Guvernul se straduieste sa isi respecte promisiunile privind reduceri de taxe si majorarii de salarii fara a incalca limita de deficit bugetar impusa de UE, respectiv 3% din produsul intern brut. Problema o reprezinta cresterea sperantei de viata, care ar urma sa mareasca numarul pensionarilor cu varsta de peste 65 de ani pana la aproape 30% din populatia totala, in anul 2040, ceea ce va pune presiuni suplimentare asupra sistemului de pensii finantat de stat, comenteaza publicatia britanica.