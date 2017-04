662 de Charlie Chaplin

Sase sute saizeci si doua de persoane de toate varstele s-au adunat duminica, costumate in Charlot, la Chaplin’s World, singurul muzeu din lume dedicat lui Charlie Chaplin, din localitatea Corsier-sur-Vevey, in vestul Elvetiei. “Au existat tentative anterioare de a organiza adunari mari ale persoanelor costumate in Charlot, insa aceasta este prima inregistrata oficial, deci primul record mondial”, a precizat Annick Barbezat-Perrin, purtatoarea de cuvant a muzeului. Pentru a fi inregistrati, participantii trebuie sa poarte o tinuta alcatuita din costum negru, pantofi negri, camasa alba, melon, mustata si baston, a adaugat ea. 16 martie marcheaza prima aniversare a muzeului si, totodata, ziua in care Charlie Chaplin s-a nascut, in 1889. Charlie Chaplin si-a petrecut ultimii ani ai vietii in Elvetia, la Corsier-sur-Vevey, in cantonul Vaud, unde a murit in 1977.