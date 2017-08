Halep joaca azi in optimi, la Cincinnati

In mai putin de sase ore, Simona va reintra pe teren, la turneul american, pentru meciul din optimi.

Adversara sa va fi letona Anastasija Sevastova, ocupanta locului 16 in clasamentul mondial. Romanca, pornita la Cincinnati Open 2017 din postura de a doua favorita la trofeu, a mai avut sapte meciuri directe cu sportiva letona, avand in palmares patru victorii in fata Anastasijei.

La actuala editie a turneului, Halep a jucat direct in turul 2, unde a intalnit-o pe americanca Taylor Townsend, pe care a invins-o fara emotii, dupa 66 de minute de joc, scor 6-4, 6-1.

sursa foto: Facebook/Simona Halep