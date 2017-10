5600 de jihadisti ISIS, pregatiti sa loveasca

Intoarcerea in tarile lor de origine a cel putin 5600 de jihadisti din zonele controlate de Statul Islamic in Irak si in Siria reprezinta ”o provocare enorma pentru securitate”, subliniaza un raport al centrului de analiza Soufan.

In afara de aceste persoane care s-au intors in 33 de tari trebuie adaugat un numar neterminat de jihadisti care vin din alte tari, ceea ce reprezinta o problema majora pentru securitate si serviciile politienesti, noteaza Soufan, grup de reflectie specializat in chestiuni de securitate. ”Califatul” proclamat in 2014 de ISIS in Irak si in Siria, pe o suprafata egala cu cea a Italiei, a pierdut 85% din teritorii, gratie ofensivei fortelor SUA si ale Rusiei. ”Din cohorta de peste 40.000 de straini care au venit din 110 tari pentru a se alatura ISIS, inainte si dupa proclamarea califatului, in iunie 2014 (…) este inevitabil ca destui sa fi ramas atasati la o forma de jihad violent popularizata de ISIS sau Al-Qaida. Este clar ca oricine va dori sa continue jihadul, va gasi o cale sa o faca”, arata Soufan. Potrivit Radicalisation Awareness Network (RAN), cel putin 30% din cei 5000 de de rezidenti ai UE care au plecat in Siria si in Irak s-au intors in tarile lor. Potrivit lui Vladimir Putin, 10% din cei 9000 de combatanti veniti din Rusia si din fostele republici sovietice au facut acelasi lucru. Soufan arata ca din Rusia au venit cei mai multi jihadisti (3417), in fata Arabiei Saudite (3244), Iordaniei (3000), Tunisiei (2962) si Frantei (1910). Soufan observa si ca politica guvernelor fata de jihadistii care se intorc in tarile de origine este doar incarcerarea, ceea ce uneori agraveaza problema. Iar actualele programe de reabilitare si reintegrare, dupa caz, sunt dificil de conceput si pus in practica.