5 milioane euro pentru un kilometru de autostrada

Se spune ca, anul viitor, pe la sfarsit, se va circula pe cei aproximativ 47 km de autostrada dintre Campia Turzii si Targu Mures. Per kilometru se vor cheltui circa 4,76 milioane euro…

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a impartit cei aproximativ 56 km de autostrada, intre Campia Turzii si Targu Mures, in cinci loturi, iar asocierile de firme care au castigat contractele au oferit preturi de aproximativ 5 milioane euro/km. In aprilie, directorul general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, Catalin Homor, anunta ca unul din cele cinci loturi ale autostrazii Targu Mures – Campia Turzii, (Targu Mures – Ungheni 9,2 km), a fost reziliat la cererea constructorului. Restul de patru loturi, in lungime de aproximativ 47 km de autostrada, intre Targu Mures si Campia Turzii, vor costa circa 224 milioane euro, respectiv 4,76 milioane euro/km. Lotul Iernut-Chetani, in lungime de aproximativ 17,9 km, cel mai lung tronson din autostrada Campia Turzii – Ogra – Targu Mures, costa 437,63 milioane lei fara TVA si este realizat de asocierea Astaldi SPA – Max Boegl Romania SRL – Astalrom SA – Consitrans SRL. Antreprenorii au inceput procesul de curatare a aliniamentului autostrazii Ogra – Campia Turzii. Pe acest lot de autostrada vor fi mai multe poduri si viaducte. Mai exact, in apropiere de Bogata, judetul Mures, se construiesc 2 poduri peste raul Mures. Lotul Iernut-Chetani va avea si o parcare, iar pe toata portiunea de autostrada va fi montat sistemul ITS. Parcarile de scurta durata aflate de ambele parti ale autostrazii la km 18+800, pe Lotul 2, avand suprafata totala de 3000 m2, vor include fiecare cate 680 m2 spatii de parcare pentru autoturisme si 975 mp pentru tiruri.