420 de lei o “rapirea din serai”

Zilele trecute, la Bucuresti, s-a deschis un Muzeu al Kitsch-ului. Aici, se pot admira toate ororile care cica impodobeau casele noastre dupa metoda comunista.

Da, dar multe din astfel de obiecte inca se mai gasesc prin debaralele romanilor si, cu ocazia infiintarii noului muzeu, mai toate au capatat statutul de marfa numai buna de vandut. In plus, de cand au aparut site-urile, orice roman a putut deveni si intreprinzator. Acum, la o simpla cautare poti gasi puse la vanzare obiecte cu totul neasteptate. Spre exemplu, mizand pe nostalgia fata de celebrele carpete cu ”Rapirea din serai”, nelipsite din casele romanilor in perioada comunismului, un internaut vinde pe un site de anunturi o astfel de carpeta cu peste 400 de lei. Ceva mai mult de o suta de dolari, dar sub suta de euro. Sa ne intelegem, cu 10 ani in urma nimeni nu ar mai fi cumparat o asemenea oroare, dar acum, poate fi sic sa ai asa ceva pe un perete, eventual pe cel mai la vedere. La caterinca, desigur. Atentie, insa, in acelasi anunt, vanzatorul precizeaza ca mai detine si alte ”opere” de acest gen din perioada comunista, precum ”Familia de cerbi” sau ”Cina cea de taina”.