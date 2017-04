400.000 de dolari pentru un discurs

Pe care fostul presedinte american il va tine in cadrul unei conferinte pe tema sanatatii, in septembrie. La invitatia bancii Cantor Fitzgerald. Ar fi nepoliticos sa refuze, nu?

Intoarcerea la viata civila este lucrativa pentru cel care-l critica pe opulentul Trump. Dupa ce a semnat un contract greu cu editura Penguin Random House (60 de milioane de dolari), fostul presedinte al SUA va baga in buzunar 400.000 de dolari (360.000 de euro) sa conferentieze despre sanatatea americanilor, noteaza Fox Business. Informatia in sine nu mai surprinde pe nimeni. Ca ea este in contradictie cu declaratiile de campanie sau de Casa Alba a presedintilor americani, e alta treaba. De altfel, un numar mare de personalitati politice americane (si nu numai) se dedulcesc regulat la acest gen de prestatii platite regeste, declarand simultan ca nu pot dormi de inechitatile sociale si de saracia care umileste milioane si milioane de oameni in secolul XXI. Ba dorm foarte bine, nu degeaba se spune ca banii sunt cea mai pufoasa perna.

Dar a denuntat conferintele lacomei Hillary

Predecesorul lui Obama, Bill Clinton, a fost platit cu 750.000 de dolari pentru un discurs la Hong Kong, organizat de Ericsson. In campania prezidentiala, mai lacoma lui sotie, Hillary, a fost bombardata cu acuzatii de legaturi cu Wall Street, in special cu Goldman Sachs, care i-a rasplatit imparateste turuielile. De atunci, Barack Obama a avut mereu ironiile la el vizavi de bancile de pe Wall Street, in cursul celor doua mandate ale sale. In 2009, a declarat ca criza economica a fost ”cauzata in parte de actiunile complet iresponsabile de pe Wall Street”. In timpul ultimului dineu cu corespondentii Casei Albe, in aprilie 2016, a piscat-o pe Hillary, spunand: ”daca discursul meu merge bine, il voi folosi la Goldman Sachs anul viitor”.

Anturajul lui Barack incepe abureala

Consilierii lui Obama au incercat sa diminueze polemicile din ce in ce mai aprinse cu privire la moralitatea unor astfel de prestatii. Unul din ei, Eric Schultz, citat de Financial Times, a explicat, ca pentru prosti, ca fostul presedinte a acceptat aceasta conferinta pentru ca ”a vorbi despre asistenta medicala, despre sanatate, este o chestiune de mare importanta” pentru Obama. Inainte de a reaminti ca Obama a infaptuit, in doua mandate, ”cu succes cele mai dificile reforme pe Wall Street, dupa Roosevelt”. In 24 aprilie, Barack Obama a tinut un discurs public in fata a 500 de persoane la Universitatea din Chicago. Ce a deplans acolo? Influenta banilor si a grupurilor de interese in politica! Sa fie primit.