4 tone de aur nazist, descoperite ca-n filme

Un seif plin cu lingouri de aur pur a fost descoperit la bordul unei epave datand din perioada celui de-al doilea Razboi Mondial. Valoarea aurului este estimata la 111 milioane de euro.

Scafandrii organizatiei britanice Advanced Marine Services au descoperit comoara in epava cargoului german SS Minden, in largul Islandei. Nava a fost sabordata la ordinul expres al lui Adolf Hitler care nu vroia ca aurul sa ajunga in mainile aliatilor. Potrivit presei britanice, scafandrii au recuperat nu mai putin de patru tone de lingouri de aur care, potrivit unor noi cercetari, au fost retrase din dintr-o banca din Brazilia, Banco Germanico, o subsidiara a Bancii germane din Dresda. In 1939, SS Minden a plecat din Brazilia si se indrepta spre Germania insa a ajuns pe fundul marii in septembrie, la 190 kilometri distanta de coastele islandeze.

Din jurnalul de bord reiese ca nava a fost reperata de flota britanica, mai exact de crucisatoarele HMS Calypso si HMS Dunedin. Iar serviciile de informatii din regat stiau de importanta transportului, asa ca Hitler a dat ordinul de sabordare. HMS Dunedid a salvat echipajul navei germane. Cei de la Advanced Marine Services au primit de la guvernul islandez permisiunea de a strapunge coca lui SS Minden si de a recupera aurul, organizatia declarand ca doreste sa aduca comoara in Marea Britanie.