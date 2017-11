33.000 de morti in drum spre Europa

Ziarul german Der Tagesspiegel a publicat in premiera identitatile celor 33.293 de refugiati care si-au pierdut vietile in incercarea de a ajunge pe continentul european, incepand din 1993. O lista de 48 de pagini cu numele , varsta, tara de origine si cauza mortii acestor oameni.

Documentul a fost pus online pe pagina de internet a publicatiei care afirma ca aceasta initiativa este o incercare a-i face cunoscuti lumii pe acesti nefericiti si de a-i onora. Si, in egala masura, un apel pentru o mai buna guvernare in Europa in ce privesc politicile migratorii. Munca de a aduna numele si identitatee completa a unor zeci de mii de oameni nu a fost simpla iar in anumite cazuri a fost impozibil de a afla numele fiecarui refugiat care a murit in drumul spre Europa. Alegerea datei de 9 noiembrie pentru publicarea acestei liste nu este intamplatoare, ea fiind un simbol pentru Germania: este data in care a fost proclamata Republica din Weimar (9 noiembrie 1918), doua zile inainte de armistitiul primului Razboi Mondial dar si cea a esecului puciului lui Adolf Hitler, la Munchen ( 9 noiembrie 1923), fara a uita caderea zidului Berlinului (9 noiembrie 1989). A fost, deci, data potrivita, arata Der Tagesspiegel, ”pentru a dezvalui lista acestor refugiati care nu au avut aceeasi sansa ca noi”. Pe retelele sociale, numerosi utilizatori au salutat initiativa ”unui demers de mare umanitate”.