300.000 km2 de paduri au disparut anul trecut

Un raport al Global Forest Watch denunta un alarmant recul al suprafetelor forestiere la nivel mondial.

2016 a fost un an nimicitor pentru suprafetele impadurite, arata Global Forest Watch (GFW), evocand ”pierderi record” de 297.000 km2, o crestere cu 51% in raport cu 2015. Aceste pierderi au fost cauzate in special de numeroasele si uriasele incendii forestiere care au avut loc pe planeta, in special in Portugalia si Indonezia. Printre regiunile cele mai afectate, Amazonia braziliana a pierdut 3,7 milioane de hectare de padure in 2016, de trei ori mai mult ca in 2015. Pentru a evalua reculul suprafetelor forestiere mondiale, GFW a luat in calcul datele universitatii din Maryland (SUA). Un rezultat mai optimist a fost prezentat de FAO (Organizatia ONU pentru alimentatie si agricultura) care a estimat ca rata globala a despaduririlor a scazut cu 50% in cursul ultimilor 25 de ani. Insa situatia ramane critica: Natiunile Unite au raportat ca in 2015 planeta a pierdut 129 milioane de hectare de paduri, incepand cu 1990.