30 de tari au manipulat anul acesta Internetul

Potrivit unui raport Freedom House, din ce in ce mai multe guverne urmeaza exemplele Chinei sau Rusiei pentru a incalca libertatile pe retelele sociale, a cenzura, a face prooaganda sau false site-uri de informatii.

Un studiu intitulat Freedom on the Net, desfasurat in 65 de tari, arata ca 30 de guverne au manipulat internetul in acest an pentru a deforma informatia online, fata de 23 anul precedent. Anul 2017 este, potrivit Freedom House, al saptelea an consecutiv de declin al libertatii pe Internet. Raportul arata ca tacticile de manipulare si dezinformare online au jucat un rol important in alegerile din cel putin 18 tari, in anul in curs, inclusiv in SUA. Recursul la comentatori platiti pentru a difuza propaganda guvernamentala a fost intai dezvoltat de China si Rusia dar acum a devenit un fenomen mondial”, a explicat Michael Abramowitz, presedintele Freedom House. Pentru al treilea an, China se afla in fruntea tarilor care manipuleaza Internetul (cenzura, lupta impotriva anonimatului online si detentia disidentilor care se exprima pe web). Raportul mentioneaza si Turcia, unde 6000 de persoane sunt angajate pentru a-i contra pe opozantii lui Recep Erdogan pe retelele sociale. In Rusia (acuzata ca a influentat alegerile prezidentiale) bloggerii care atrat peste 3000 de vizitatori pe zi trebuie sa se inregistreze pe langa guvern si sa se supuna legii mass-media. In SUA, ”jurnalistii care contesta pozitiile lui Donald Trump sunt confruntati cu o hartuire online de maniera flagranta”, arata Freedom House.