3 milioane de dolari pentru un numar de inmatriculare

Majoritatea oamenilor ar spune, fireste, ca este vorba de o extravaganta a unui miliardar excentric. In realitate, in Emiratele Arabe Unite, este vorba de ”un act de patriotism”.

Ahmed al-Marzuoqi (23 de ani) un tanar om de afaceri din Emirate, nu a ezitat sa dea 3 milioane de dolari pentru a fi ”numarul 2” din parcul auto al acestui stat din sud-estul peninsulei arabice, in Golful Persic. ”Sunt foarte mandru ca am obtinut acest numar”, a declarat Al-Marzuoqi, dupa ce a cumparat placa de inmatriculare in cadrul unei licitatii organizate la Emirates Palace din Abu Dabi. El a adaugat ca a cumparat numarul datorita importantei cifrei 2 pentru tara sa. ”Cifra 2 este istorica si foarte importanta, este data crearii Emiratelor Arabe Unite (2 decembrie 1971)”, a spus tanarul, adaugand ca este mandru ca banii sai vor fi varsati asociatiilor caritative pentru sustinerea celor defavorizati. In total, 60 de noi placi de inmatriculare exclusive au fost puse in vnzare de catre politia din Abu Dabi, ceea ce a permis strangerea a 15 milioane de dolari care vor fi folositi in actiuni de binefacere. Au fost si numere mai ”ieftine”. Astfel, numarul de inmatriculare 1111 nu a costat ”decat” 400.000 de dolari pe care un tata nu a ezitat sa-i scoata din buzunar pentru noua masina a fiului sau. Anul trecut, placa de inmatriculare cu numarul 1 l-a costat pe proprietar peste 8 milioane de dolari.