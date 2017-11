28 ani de la plecarea la Ceruri a parintelui Arsenie Boca (VIDEO)

In aceasta marti se implinesc 28 ani de cand duhovnicul cunoscut in randul credinciosilor ortodocsi drept “Sfantul Ardealului” a trecut la cele vesnice.

Cu gandul la minunile facute de parintele Arsenie Boca si cu speranta ca rugile le vor fi ascultate, sute de oameni au mers in cursul acestei zile de 28 noiembrie la Manastirea Prislop, acolo unde se afla mormantul duhovnicului. De altfel, locul in care a fost inmormantat Parintele Arsenie este loc de pelerinaj in tot timpul anului, nu doar in noiembrie sau pe 29 septembrie, ziua in care duhovnicul vedea lumina zilei.

sursa foto: crestinortodox.ro, sursa video: b1.ro