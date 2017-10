2,6 milioane de dolari pentru 30 de secunde de publicitate la gala Oscar

Publicitatea, in timpul transmiterii galei Oscar, a devenit aur curat. Daca pana acum minutul se putea obtine si cu 4 milioane de dolari, anul acesta ofertele au sarit in aer: 2,6 milioane de dolari pentru 30 de secunde.

Canalul ABC, detinut de Disney, a reinnoit contractul pentru difuzarea galelor Oscar si a devenit fericita posesoare a exclusivitatii difuzarii galei cu pricina pana in 2028, asa ca nu are concurenta defel. Pentru 30 de secunde de publicitate in timpul galei din acest an, ABC a cerut initial peste 2,1 milioane de dolari, pentru ca apoi sa se razgandeasca. Pe de alta parte, specialistii spun ca audienta galei nu mai este cea de altadata, asa ca suma ceruta este exagerata. E adevarat, in 1998, aproape 55 de milioane de telespectatori au urmarit gala Oscar (atunci ”Titanic” a fost desemnat cel mai bun film), in timp ce, gala de anul trecut a avut o audienta de 34,3 milioane de telespectatori. Totusi, ABC are si un mare avantaj. Academia de Film Americana limiteaza timpul pentru publicitate permis pe intervalul de difuzare a galei, ceea ce face ca acel spatiu sa fie foarte cautat pentru ca exista mari sanse ca spoturile sa ajunga la inima telespectatorului, asa ca suma ceruta acum de ABC ar putea fi chiar mai mica decat contractele ce se vor semna . Cea de-a 90-a gala a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie 2018, la Los Angeles.