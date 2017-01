Iarna isi arata din nou coltii. 24 de persoane, blocate in masini/ 70 de cazuri de hipotermie

Daca fata de precedenta data cand a nins viscolit nu mai sunt cazuri de masini si de persoane blocate in autoturisme, pe Autostrada Soarelui ( pe care nu se circula), din cate au anuntat reprezentantii Ministerului de Interne miercuri dimineata, sunt inca situatii in care se intervine in ajutorul unor oameni care au nevoie de ajutorul autoritatilor.

Si anume 24 de persoane care au ramas blocate in autovehicule, 12 dintre ele in Ialomita si restul in Constanta, ambele judete aflandu-se sub incidenta unui Cod Portocaliu de ninsori viscolite.

Daca interventia respectiva este in plina desfasurare, alte 97, pentru situatii similare, au fost deja incheiate si au dus la deblocarea, in cursul noptii trecute, a peste 1000 de oameni si a peste 400 de masini, majoritatea cazurilor fiind inregistrate in judetul Constanta.

Totodata trebuie mentionat faptul ca, atat in Bucuresti, cat si in restul tarii, cadrele medicale de la ambulanta si SMURD au raspuns la nu mai putin de 9.728 de cazuri in care le-au fost solicitate ajutorul, din cate se anunta din directia MAI. Totodata, au fost 70 de cazuri de persoane cu hipotermie, care au avut nevoie de ajutor, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetul Iasi, cate 11. De altfel, din cate mentioneaza oficialii MAI, in intreaga tara au fost preluate de pe strazi 392 de persoane fara adapost, avand in vedere vremea geroasa.

Va amintim ca judetele Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila si Vrancea se afla, pana miercuri la ora 15, sub COD PORTOCALIU de viscol, in timp ce mare parte din Muntenia si Moldova, precum si Carpatii de Curbura, dar si temporar zona Dobrogei, sunt, pana miercuri la ora 21, sub umbrela unui COD GALBEN de ninsori. Aceasta ultim mentionata avertizare include si Capitala, unde si la momentul de fata ninge.

sursa foto: Facebook/MAI