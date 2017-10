21 de lire, ca sa treci cu masina prin centrul Londrei!

Capitala Marii Britanii introduce o taxa pentru autovehiculele vechi si poluante, o masura a primarului Sadiq Khan in incercarea imbunatatirii calitatii aerului din metropola.

Taxa zilnica de 10 lire sterline se numeste T-charge si se va aplica tuturor vehiculelor cu motor pe benzina si motorina inmatriculate inainte de 2006 si care nu indeplinesc normele Euro 4. “In calitate de primar, sunt hotarat sa iau masuri urgente pentru a ajuta la curatarea aerului Londrei. Criza de sanatate cu care se confrunta Londra, cu sute de decese premature provocate de poluarea aerului, trebuie rezolvata”, a declarat Sadiq Khan, intr-un comunicat de presa. Taxa T-charge se va aplica in zilele de lucru, intre orele 7:00 si 18:00. In acelasi interval orar functioneaza insa si actuala taxa de 11,5 lire sterline destinata combaterii congestionarii traficului in zona centrala, prin urmare soferii vor trebui sa scoata din buzunar zilnic 21,50 lire sterline pentru a tranzita centrul Londrei. Noua masura a primarului Sadiq Khan face parte dintr-un program anti-poluare, de 875 milioane de lire sterline, dupa ce Curtea Suprema din Marea Britanie a decis ca masurile adoptate de Guvernul de la Londra pentru a combate poluarea aerului nu respecta regulile Uniunii Europene cu privire la limitele de dioxid de azot.