2018, anul modei orientale

Anul viitor se va purta tot ce e oriental sau inspirat de Orient. Aceasta este concluzia celor care au vizitat unul dintre cele mari targuri de moda din Marea Britanie. Palarii conice, lampi chinezesti, costume japoneze, bluze de inspiratie tailandeza au fost prezentate in cadrul unei colectii numita “Oriental Futures”.

Ei bine, asta se va purta in primavara si vara anului viitor. Prezenta la eveniment, Sara Maggioni, cunoscut analist de tendinte a concluzionat: “Rochiile chinezesti Qipao, gulerele chinezesti, detaliile rochiilor, totul este oriental. Matasea devine mai importanta in tot domeniul, chiar si la nivel de masa. Kimonourile erau deja foarte la moda si raman in continuare”. La capitolul genti, a atras atentia o colectie pentru care s-au folosit kimonouri japoneze vintage.

Costa aproximativ 50 de lire sterline bucata si fiecare este unica. Ann Edwards, producatoarea acestor genti spune ca “ador tesatura japoneza pentru ca are o calitate absolut incredibila. Nu cred ca noi, in Occident, putem face asemenea tesaturi. Felul cum sunt tesute firele de aur si argint se adauga rafinat puritatii matasii. Noi nu stim sa facem asa ceva si nu avem o asemenea traditie”. In trend se inscrie si un designer de pantofi din Singapore care a folosit motive chinezesti pentru modelele sale de incaltaminte. Pretul unei perechi ajunge la patru sute de lire sterline.