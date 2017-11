2018, anul catastrofelor

Craig Hamilton-Parker este un clarvazator britanic nu numai foarte cunoscut, ci si foarte respectat pentru ca a reusit unele din cele mai spectaculoase previziuni. Printre acestea se numara Brexit-ul, presedintia lui Donald Trump si atentatul din Las Vegas. El spune ca 2018 sta sub semnul dezastrelor.

Cea mai serioasa dintre probleme, spune Craig Hamilton-Parker, este un lucru de proportii globale: o criza ecologica uriasa.

Un Pamant naravas

Aceasta va da primele semne foarte serioase chiar anul viitor, cand ne vom confrunta cu fenomene naturale extreme mult mai frecvente si mult mai devastatoare. Astfel, SUA si Australia vor fi, din nou, victimele unor incendii de o violenta infricosatoare, in timp ce China si India vor fi lovite de niste inundatii nemaintalnite pana acum. Mai aproape de noi, Italia va suferi distrugeri puternice si insemnate pierderi de vieti omenesti din cauza eruptiei vulcanului Vezuviu si orasul Napoli va fi evacuate in mare urgenta. Activitatea seismica din Noua Zeelanda creste la un nivel nemaiintalnit. In plus, Pamantul va fi zguduit de cutremure extrem de puternice, undele seismice urmand sa afecteze inclusiv regiuni care nu au cunoscut pana acum furia subterana a Terrei. Printre altele, insulele Caraibe vor deveni epicentrul unor uragane nemaivazute, iar procesul de dezintegrare a calotei de gheata a Antarcticii se va accelera intr-un mod ingrijorator. Acest lucru va spori numarul de aisberguri din mari, spre disperarea navigatorilor.

Confllicte internationale

In planul politicii mondiale, Craig spune ca, pe la mijlocul anului, americanii vor incerca sa-l dea jos pe Donald Trump, nu vor reusi, si asta il va face si mai popular printre conationalii sai. Acesta nu va reusi, insa, sa construiasca zidul de la granita cu Mexicul, zid care va inlocuit cu senzori de miscare si drone foarte performante. In Coreea de Nord, Kim Jong-un va fi, pana la urma, inlaturat de la putere, chiar de propriul popor, satul de abuzurile suferite. Zvonurile spun ca acesta va reusi sa se salveze si sa capete azil in China. Apropo de China, acesta va avea cateva diferende serioase cu India si va pune bazele, impreuna cu Rusia a unei aliante economic-militare care sa contracareze puterea modiala americana. In Europa se va constata o racire a relatiilor dintre Franta si Germania, iar in acesta a doua tara miscarile de extrema dreapta se inmultesc puternic. Din punct de vedere al teorismului, se va inregistra un atac serios cu avioane sau drone in Berlin sau la Londra, ori poate in amandoua capitalele europene.