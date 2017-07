2017 va fi anul mortii pentru emigranti

Peste 2000 de persoane deja au platit cu viata de la inceputul anului, in incercarea de a trece Mediterana si a ajunge in Europa. Degradarea conditiilor de plecare si de salvare lasa temeri ca va fi un an dramatic.

Inainte chiar de mijlocul anului in curs, peste 100.000 de persoane au traversat Mediterana de cei care fug de razboaie, dictaturi, saracie, cei care n-au de ales: ori marea, ori ruta balcanica pentru a ajunge in occident. ”Daca si in al doilea semestru situatia nu se va schimba, 2017 este pe cale sa devina anul cel mai ucigas pentru aceasta ruta migratorie”, se arata intr-un ultim raport al Amnesty International. Potrivit agentiei europene Frontex lunile mai si iunie au fost marcate de cel mai mare numar de traversari, dupa cele din 2015. Dincolo de numarul lor, ce ingrijoreaza este proportia dintre cele care se termina dramatic, mai exact se inregistreaza un numar mai mic de traversari dar rata mortalitatii a crescut si continua sa creasca, cifrele din primul semestru al lui 2017 confirmand aceste tendinte. Aceste cresteri ale ratei mortalitatii se explica in parte prin degradarea conditiilor de plecare a emigrantilor si refugiatilor. Ambarcatiunile sunt din ce in ce mai nesigure, multe au fost distruse in cadrul luptei contra traficului de fiinte umane. Insuficient insa pentru a-i opri pe traficantii care imbarca de pe coastele Libiei in veritabile epave sau barci gonflabile mereu supraincarcate. Emigrantii care nu au bani sa plateasca traversarea Mediteranei sunt abandonati in desertul libian. Dincolo de asta, operatiunile de salvare sub egida europeana sunt mai rare, o treime fiind facute de ONG-uri, de restul ocupandu-se garzile de coasta italiene, navele comerciale si operatiunile navale europene. In absenta unor operatiuni coordonate de UE, garzile de coasta libiene fac si operatiuni de salvare, desi nu au formarea necesara si deseori intampina rezistenta armata din partea traficantilor de persoane.