2017, anul Caprei pe Internet

Cainii, pisicile sau alte animale de companie au trecut pe planul doi in fata noului star incontestabil, caprita, devenit popular in special gratie YouTube si Instagram-goatstingram, un cont dedicat caprelor care are deja 35.000 de abonati in SUA.

Caprele sunt atat de la moda in Statele Unite incat i-au detronat pe ceilalti prieteni necuvantatori ai omului. Deja, au devenit celebre cursurile de yoga cu capre. Yoghinii fac exercitii in timp ce poarta in carca aceste animale, sau in timp ce capritele se misca nestingherite printre ei. De altfel, o compilatie de capre care behaie pe o tonalitate ce imita vocea oamenilor a depasit deja 20 de milioane de vizualizari pe YouTube. In Los Angeles, societatea Party Goat isi inchiria caprele pentru filme, clipuri publicitare, aniversari sau tot soiul de evenimente.

Nu numai ca sunt la cote de popularitate maxima in randurile internautilor, dar caprele sunt adorate pur si simplu in postura de animale de companie, mai ales in Statele Unite. American Goat Society a indicat o crestere de 7,5% in ultimii trei ani a numarului de capre-pitice domestice, rasa cea mai dorita ca animal de companie, din cauza taliei mici si a caracterului extrem de sociabil. Iar proprietarii lor sunt mandri sa le expuna pe retelele sociale. William Kowalik, un reprezentant al American Goat Society, intervievat de NYT, afirma ca aceste animale au fost multa vreme victime ale unor stereotipii nefondate. ”Se tot spunea ca mananca deseuri si miros urat. Aceasta este fals. Seamana la caracter cu cainii. Sunt foarte bune animale de companie”. Angela Bailey, o proprietara de caprite, impartaseste aceste opinii, dupa ce a adoptat doua capre pitice. ”Dau din coada de fiecare data cand sunt multumite. Pur si simplu adora sa fie scarpinate si sa le fii aproape”. ”Si un detaliu important: cacarezele lor nu miros”, a asigurat femeia.