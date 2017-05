2017, an de aur petru Ferrari

In cursul primului trimestru al acestui an, constructorul din Maranello a vandut 2003 de bolizi, o crestere cu 6,4% in raport cu aceeasi perioada a anului trecut.

O performanta bazata pe cresterea cu 50% a vanzarilor modelelor V12 (GTC4 Lusso, La Ferrari Aperta, F 12 tdf) in ciuda unui lejer recul pentru F 12 Berlinetta, deja aflat in productie de sase ani. O scadere cu 3% a vanzarii ”familiei” de modele V8 a fost si ea raportata. Majoritatea vanzarilor in primul trimestru au fost realizate in Europa si in Orientul Mijlociu, cu 1034 inmatriculari ( + 8,8%). Dar constructorul italian si-a ameliorat scorurile si in America (+4,2%), China (+3,2%) si in Japonia, Australia, Indonezia, Singapore si Coreea de Sud. 821 milioane de euro au intrat in buzunarul lui Ferrari si, tinand cont de inceputul de an mai mult decat pozitiv, nu ar fi deloc surprinzator ca Ferrari sa stabileasca noi recorduri de vanzari in acest an, mai ales ajutat si de noul model 812 Superfast, prezentat la salonul de la Geneva. Anul trecut, Ferrari a vandut 8014 masini, o crestere cu 4,4% fata de 2015.