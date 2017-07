2 milioane de euro pentru modernizarea centrului comercial TOM Carrefour

Grupul francez Catinvest, detinator a patru centre comerciale in Romania, impreuna cu Carrefour Romania, anunta finalizarea unei investitii de aproape 2 milioane de euro in prima etapa a modernizarii centrului TOM Carrefour din Constanta. A doua etapa a lucrarilor urmeaza sa inceapa in luna septembrie si va fi finalizata pana la sfarsitul acestui an.

“TOM Carrefour este o investitie strategica pe care am demarat-o in 2006, odata cu achizitia centrului comercial, si pe care vrem acum sa o consolidam prin modernizarea integrala a centrului, in doua etape, iar ulterior prin extinderea galeriilor comerciale”, a declarat Jibril Semour, director general al Catinvest Eastern Europe, cu sediul central la Bucuresti. In prezent, centrul comercial TOM are o suprafata totala inchiriabila de 44.500 de metri patrati, iar gradul de ocupare este de 98%, avand o structura mixta de peste 85 de chiriasi. Catinvest Eastern Europe este prezent in Romania din 2003 si are in proprietate Esplanada si Orhideea din Bucuresti, precum si Tom din Constanta si Electroputere Parc din Craiova. Carrefour detinea in Romania la sfarsitul anului trecut 298 de magazine, dintre care 32 de hipermarketuri, 213 supermarketuri si 53 de magazine de proximitate.