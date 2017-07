2 august, “Overshoot day” – “Ziua depasirii”. Viata nu se perpetueaza “pe datorie”!

Presedintele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate atrage atentia asupra unui aspect care ar trebui sa ne dea serios de gandit, cand vine vorba despre natura si resursele sale.

In acest sens, data de 2 august 2017 capata o semnificatie aparte. Va fi “Overshoot day” – “Ziua depasirii”, din cate au transmis, joi, reprezentantii ANANP, intr-un comunicat remis redactiei.

Redam in cele ce urmeaza mesajul sefului Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate pe aceasta tema:

“2 august, “Overshoot day” – “Ziua depasirii”.

Viata nu se perpetueaza “pe datorie”!

Un anunt teribil! Omenirea va consuma pana pe 2 august totalitatea resurselor pe care planeta poate sa le reinnoiasca intr-un an si va trai astfel “pe credit” pana pe 31 decembrie, arata intr-un comunicat comun ONG-urile Global Footprint Network si WWF (World Wide Fund for Nature). Din nefericire, acest moment simbolic pentru soarta Terrei – “Ziua depasirii” (“Overshoot day”) – se produce din ce in ce mai devreme in fiecare an, el avansand in ultimul deceniu cu aproape doua luni.

In felul acesta, pentru asigurarea nevoilor noastre, in prezent avem nevoie de echivalentul a 1,7 planete, iar costurile acestui supraconsum sunt deja vizibile pentru toata lumea: penurii de apa, desertificare, eroziunea solurilor, scaderea productivitatii agricole si a stocurilor de pesti, despaduriri, disparitia speciilor.

Trebuie sa constientizam cu totii ca Natura nu este un depozit inepuizabil de resurse, ca nu putem lua viitorul cu imprumut fara sa ne achitam de prezent. Viata nu se perpetueaza “pe datorie”! Iar rolul nostru aici, la Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, este acela de a ne asigura ca societatea gestioneaza cu maximum de responsabilitate resursele Naturii, ca dezvoltarea economica se face in mod sustenabil, pastrand echilibrul intre nevoia de a asigura bunastarea oamenilor si grija fata de mediul inconjurator. Pentru aceasta avem insa nevoie si de sprijinul dumneavoastra, al tuturor celor interesati in a lasa usa larg deschisa Vietii si Viitorului.

Florian Udrea,

Presedinte ANANP”