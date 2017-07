18 romani decedati in strainatate si nerepatriati inca

MAE confirma ca trupurile neinsufletite a optsprezece compatrioti ai nostri zac in diferite morgi europene, cauza nerepatrierii lor fiind lipsa banilor sau derularea unor cercetari penale privind cauza decesului.

Indiferent de cauze, problema este ca trupurile neinsufletite nerepatriate in timpul prevazut de reglementarile locale nu sunt conservate pe termen lung, ci sunt inhumate de catre autoritatile statului de resedinta. Conform situatiei la zi prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, in prezent exista unsprezece romani decedati in Italia, patru in Germania si trei in Marea Britanie, repatrierea acestora fiind amanata ori din cauza lipsei de bani ori din cauza unor anchete in curs de desfasurare. In context, MAE a precizat si ca poate interveni in astfel de cazuri doar cu punerea la dispozitia apartinatorilor a informatiile legate de firmele de servicii funebre din zona in care se afla decedatul, cu eliberarea documentelor necesare transportului si cu inregistrarea decesului in registrele de stare civila romana si eliberarea certificatului de deces. Apartinatorii sunt insa cei care trebuie sa achite costurile implicate de repatrierea corpului neinsufletit iar operatiunea se ridica la mii de euro.