17 copii, la spital. Au baut apa la scoala, in care a ajuns antigel

Caz grav la o scoala din localitatea braileana Victoria – mai multi elevi au ajuns la spital, dupa ce, insetati fiind dupa ora de sport, au baut apa de la un robinet de la scoala, fara sa banuiasca vreo clipa ce avea sa li se intample.

Copiii au ajuns pe mana medicilor de la Spitalul Judetean din Braila, care le monitorizeaza starea. “S-au prezentat in jurul orei 13 la UPU dupa ingestia accidentala cu antigel (…) Deoarece aceasta ingestie, intoxicatie acuta presupune etape in evolutia ei, decizia medicilor pediatri a fost de a-i retine si de a-i urmari, sub un tratament adecvat, pentru a preintmpina orice efecte negative ale bolii”, a explicat, la B1 Tv, Alina Neacsu, purtator de cuvant al Spitalului Judetean Braila, care a precizat si ca “ingestia de antigel isi face efectele dupa 4-5 ore de la ingestia propriu-zisa”.

Din primele date, se pare ca apa a fost infestata, accidental, cu antigel, pe fondul unei lucrari facute la instalatia de incalzire a scolii.

Cazul este si in atentia politiei.