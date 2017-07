16 salvamontisti au intervenit pentru salvarea unei turiste, in Fagaras

O tanara care a avut nevoie de ajutor, dupa ce s-a accidentat la picior, in timp ce se afla intr-o drumetie, in Fagaras, a facut ca mai multi salvatori montani sa porneasca in misiune, pentru a o aduce pe mana medicilor.

A fost o actiune la care au participat salvatori montani din Sibiu si Arges, incheiata deunazi, dupa lasarea intunericului. “Au intervenit 16 salvamontisti pentru salvarea si transportul victimei la locul de intalnire cu ambulanta solicitata pentru preluare”, au anuntat reprezentantii Salvamont Romania, pe Facebook.

Dupa ce a fost coborata de pe munte, femeia a fost dusa la spital, pentru ca medicii sa o supuna unor investigatii de specialitate si sa stabileasca tratamentul impus.

sursa foto: Facebook/Salvamont Romania