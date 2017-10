15.000 de transgeni in armata SUA

Donald Trump vrea sa interzica varietatile identitatii de gen in armata americana, care numara 1,3 milioane de militari aflati in serviciu activ. Justitia i-a blocat insa decizia.

Judecatorul Coleen Kollar-Kotelly (tribunalul districtului Washington) a dispus astfel punerea in practica a unei masuri a predecesorului lui Trump, Barack Obama, care a decis ca armata ar trebui sa inceapa sa gazduiasca recruti transgender, in timp ce Trump ordonase Pentagonului sa nu mai recruteze astfel de persoane. Dar Donald Trump a lasat la latitudinea departamentului Apararii dreptul de a transa cazurile transgenilor care sunt inrolati deja. Iar judecatorul Kollar-Kotelly nu s-a propuntat nici el asupra tratamentului medical al transgenilor care lucreaza deja in cadrul fortelor armate. Intr-un text trimis sefului Pentagonului, James Mattis, Trump sublinia si ca Pentagonul nu trebuie sa mai sustina tratamentele medicale ale personalului transgen, invocand ”costuri medicale enorme” si ”perturbari”. Potrivit estimarilor, 15.000 de persoane transgen servesc in armata americana. La inceputul lunii august, cinci militari transgeni au depus plangere impotriva lui Donald Trump si a Pentagonului, denuntand ”incertitudine” cu privire la viitorul lor si explicand ca au temeri ca nu-si vor pastra posturile.