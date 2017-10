15.000 de copii mor zilnic in lume

In ciuda unei scaderi a mortalitatii infantile, vulnerabilitatea copiilor cu varste sub cinci ani ramane la cote ”inacceptabile”, a avertizat ieri ONU care a denuntat ”decese evitabile”.

Intr-un nou raport, ONU arata ca, din cauza ”eforturilor insuficiente” ale unor tari asiatice si africane pentru a face fata mortalitatii infantile, peste 60 de milioane de copii cu varste mai mici de cinci ani risca sa-si piarda viata pana in 2030, in urma unor boli tratabile. Mortalitatea infantilo-juvenila a scazut de la 12,6 milioane de decese in lume, in 1990, la 5,6 milioane in 2016, potrivit raportului”Levels & Trends in Child mortality” elaborat de Unicef, OMS si Banca Mondiala. 35.000 de copii sub cinci ani mureau in fiecare zi in lume in 1990, fata de 15.000 in 2016-un nivel inaccceptabil, considera ONU. Majoritatea acestor decese sunt provocate de pneumonie, paludism, diaree si alte maladii. Malnutritia este si ea o cauza majora, la fel ca apa infectata sau igiena precara. 80% din cele 15.000 de decese s-au inregistrat in Africa sub-sahariana si in Asia de Sud iar o treime in India si Nigeria. In 2016, decesul a intervenit in 2,6 milioane de cazuri intre nastere si cea de-a 28-a zi de viata (mortalitate neonatala), adica 7000 de decese pe zi.