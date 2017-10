126 milioane de internauti, manipulati de Rusia

Facebook, Twitter si Google au servit ca platforme pentru propaganda Kremlinului in timpul alegerilor prezidentiale americane din 2016 iar tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe retelele sociale au fost mult mai vaste decat au fost estimate initial.

Cei trei giganti ai internetului se afla in catarea Congresului care ancheteaza ingerintele Kremlinului in campania electorala din care Donald Trump a iesit victorios. Astazi mai multe comisii ii asteapta pe reprezentantii celor trei companii pentru audieri. Facebook a indicat ca, la inceputul lui octombrie ca aproximativ “10 milioane de persoane in SUA” au vizionat continuturi sponsorizate (“ads”, reclame) finantate de circa 500 de conturi activate din Rusia si care ar fi putut fi folosite pentru a manipula opinia publica, in special prin accentuarea faliilor ideologice in cadrul societatii americane. Potrivit Facebook, aceste continuturi au fost finantate de o entitate rusa, ”Internet Research Agency” (IRA)destinata sa difuzeze continuturi pe retelele sociale via conturi false de utilizatori. 126 milioane de persoane au vizionat aceasta propaganda. Potrivit SUA, Moscova a platit in perioada campaniei din 2016 grupuri de ”trolli” precum IRA pentru a difuza mesaje defavorabile lui Hillary Clinton si pro Trump. Luni, Google a recunoscut prima data oficial ca a indentificat continuturi de acelasi gen. Pe YouTube, Google a identificat 18 canale (suspendate ulterior) care au difuzat 1100 de materiale video cu continut politici, ”legate” de campania din SUA, care au cumulat 309.000 vizionari in cele 18 luni ce au precedat alegerile. Twitter a indentificat 36.746 de conturi”suspecte”.