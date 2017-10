1,1 miliarde de persoane, invizibile in acte

Lipsiti de servicii de sanatate si educatie, tinerii a caror nastere nu a fost inregistrata sunt victimele celor mai severe violente, a denuntat Banca Mondiala in cadrul programului“ID4D” (Identification for development).

Fenomenul persoanelor fara identitate oficiala afecteaza in special Africa si Asia, peste o treime din persoanele care traiesc in aceste zone fara acte fiind copiii a caror nastere nu a fost inregistrata, in special in zonele atinse de saracie, discriminare sau conflicte. Cauzele sunt multiple, in unele situatii, cum este cea a populatiei din Amazonie, find vorba de distanta ce-i separa pe oameni de serviciile statului, cum ar fi cinci zile de mers pe apa pentru a ajunge la un serviciu administrativ. In alte cazuri, familiile nu sunt informate de importanta inregistrarii copiilor la nastere si de consecintele non-inregistrarii. Deseori si climatul politic descurajeaza, mai ales in Africa, inregistrarea nou nascutilor, din cauza conflictelor etnice, in masura in care unele guverne avantajeaza anumite grupuri in defavoarea altora. In unele tari si nasterile in afara casatoriilor sau urmare a unui viol sunt ascunse voluntar, de teama discriminarii sau represaliilor. Pe de alta parte, in China, absenta inregistrarilor la nastere a fost mult timp deliberata din cauza politicii ”copilului unic”, pentru a evita sanctiunile.