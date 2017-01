1 milion de dolari pentru caseta pornstarului Trump

Inainte de investitura, Donald Trump se afla in centrul unui nou scandal, in care sunt amestecate spionajul, serviciile secrete rusesti si fanteziile sexuale ale presedintelui ales.

CNN si BuzzFeed au publicat documente confidentiale potrivit carora Rusia detine elemente compromitatoare pentru Trump, care ar putea fi folosite ca mijloace de presiune. Printre altele, documentele, care nu au fost autentificate de autoritatile americane, descriu ”obsesiile personale” si ”perversiunile sexuale” ale noului presedinte american. In timpul unei vizite la Moscova, Trump a inchiriat apartamentul prezidential al hotelului Ritz Carlton din capitala Rusiei, unde au fost cazati si Barack si Michelle Obama. Miliardarul ar fi ”intinat” patul in care a dormit cuplul prezidential, cerand mai multor prostituate sa-i ofere ”golden showers”- practica sexuala care consta in a urina direct pe o parte a corpului unuia sau mai multor parteneri- in fata lui.

Totul filmat de serviciile secrete rusesti, obisnuite sa plaseze microfoane si aparatura de inregistrare video inacest hotel de lux.

”Oamenii trebuie sa afle adevarul”

In timp ce Trump acuza, pe Twitter, ca este vorba de ”un complot” si o ”vanatoare de vrajitoare”, afirmand ca este tratat ”ca in vremea Germaniei naziste”, directoarea revistei americane Penthouse, Kelly Holland, a publicat o scrisoare, transmisa de site-ul The Wrap, in care propune un milion de dolari in schimbul casetei in care apare Trump. ”Noi, ca si restul lumii, suntem intrigati de informatiile potrivit carora presedintele ales a facut apel la servicii sexuale pentru a i se oferi un spectacol incluzand golden-showers(…)

Dar, in timp ce numeroase media impartasesc o poveste bazata pe presupuneri, noi, Penthouse, dorim sa relatam o poveste reala. Deci oferim un milion de dolari pentru a obtine drepturi exclusive ale imaginilor realizate de FSB (serviciul federal de securitate rusesc). La urma urmei, nu credem decat ce vedem. Penthouse a sustinut tot timpul diversitatea fetisurilor si preferintelor sexuale(…) Daca aceasta inregistrare exista, oamenii trebuie sa cunoasca adevarul”, se arata in scrisoarea semnata de Kelly Holland. Nu este prima data cand se ofera bani contra informatii ce-l privesc pe Donald Trump. In octombrie, la cateva saptamani inaintea alegerilor americane, Larry Flint, fondatorul Hustler, a oferit si el un milion de dolari pentru inregistrarile in care Trump face afirmatii degradante la adresa femeilor. Degeaba.

Un fost agent britanic i-a facut bucata

Un fost agent al serviciilor secrete britanice, reconvertit in consultant, este autorul controversatului raport cu privire la presupusele legaturi intre Trump si Rusia, inclusiv la episodul casetei porno, potrivit Wall Street Journal. Este vorba de Christopher Steele, directorul firmei londoneze de consultanta Orbis Business Intelligence, unde lucreaza fosti agenti secreti. Steele (52 de ani) a lucrat mai multi ani la Moscova pentru MI6, sub acoperire diplomatica, avand o buna reputatie in lumea informatiilor.

Si-a angajat aplaudaci la conferinta

In 16 iunie 2015, cand Trump isi anunta candidatura la Casa Alba, s-a aflat ca mai multi ”simpatizanti” care il aplaudau de mama focului erau de fapt figuranti, platiti cu 50 de dolari fiecare. La prima sa conferinta de presa dupa alegeri, miercuri, magnatul a recidivat, afirma Politico, care a monitorizat apaluzele prelungite si furtunoase din timpul conferintei, in mai multe reprize, acoperind inclusiv intrebarile unor jurnalisti. Mai mult, aplaudacii ar fi fost chiar angajati ai lui Trump.

Mexic: Bineinteles ca nu vom plati nici un zid

Dupa ce Trump a declarat, miercuri, ca este hotarat sa ridice un zid imens la frontiera cu Mexic, pentru a stavili migratia, iar tara vecina va suporta costurile, ”fie prin taxe, fie prin alte forme de plata”, presedintele mexican Enrique Pena Nieto i-a dat cu flit. ”Este evident ca avem o serie de divergente cu viitorul guvern al SUA, cum ar fi subiectul acestui zid. Bineinteles, Mexic nu va plati nimic”, a declarat Nieto. De altfel, presedintele Mexicului il avertizase si anterior pe Trump ca ”nu va accepta o decizie care este contrara tarii si demnitatii noastre de mexicani”, afirmand insa ca doreste ”sa aiba o buna relatie cu SUA si cu noul presedinte”.