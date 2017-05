1 mai. Fara vize, dar cu eTA, in Canada – pentru o parte dintre romani

Prima zi a lunii mai aduce vesti bune pentru unii dintre romanii care vor sa ajunga in Canada.

Este vorba despre care care au mai avut, in ultimii 10 ani, o viza de rezidenta temporara pe teritoriul acestui stat sau in cazul celor care, la aceasta data, au o viza valabila de intrare in Statele Unite, asa-numita “non-immigrant visa”.

Acestia pot intra sau tranzita Canada, dar doar pe cale aeriana, fara sa mai aiba nevoie de viza, ci doar in baza unei Autorizatii de Calatorie Electronice, denumita Electronic Travel Authorization – eTA, conform MAE. Masura se aplica de luni, 1 mai, ora 16, ora Romaniei.

Trebuie avut, insa, in vedere faptul ca romanii care se incadreaza in cele doua categorii mentionate anterior au posibilitatea de a intra, fara vize, pe teritoriul statului canadian pentru nu mai mult de sase luni si doar in situatia in care au ca scop al sederii unul turistic sau vizita – si anume fie vizitarea unor rude sau prieteni, fie, “prospectarea oportunitatilor de derulare a afacerilor”, din cate mai anunta Ministerul de Externe. La momentul de fata, romanii care vor sa studieze sau sa munceasca in Canada au, inca, nevoie de viza.