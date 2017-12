1 decembrie. Se aprind luminitele in Bucuresti si se deschid Targuri de sarbatori

UPDATE: Decoratiunile luminoase instalate in Piata Constitutiei si pe marile artere si in mai multe zone cunoscute din Bucuresti au fost aprinse, la ora anuntata.

Au fost multi bucuresteni care au ales sa mearga in Piata Constitutiei pentru a vedea momentul aprinderii luminitelor de Craciun.

—-

De vineri incepand, de Ziua Nationala, Capitala va fi mai luminoasa si mai vesela, cel putin in ochii celor care abia asteapta perioada Sarbatorilor, cu tot ce inseamna ornamente care fac trimitere la Craciun.

Peste cateva ore, mai exact la 19 si 10 minute, din Piata Constitutiei, acolo unde se va si deschide Targul de Craciun, vor fi aprinse milioanele de becuri din instalatiile montate de mai bine de o luna pe bulevardele si in principalele intersectii din Bucuresti. In acest an, iluminatul stradal din Capitala va include si decoratiuni inspirate din elemente traditionale autohtone, cum ar fi ia ori clopul, ideea facand trimitere la faptul ca la anul vom celebra centenarul Marii Uniri.

Si tot din aceasta prima zi a lunii decembrie va putea fi vizitat targul de la Piata Constitutiei, ce va ramane deschis pana pe 27 decembrie, in intervalul orar 10-22. In zona amenajata in Piata Constitutiei sunt amplasate deja casute in care se vor gasi produse alimentare autohtone, obiecte ce pot deveni cadouri de Craciun, dar si un patinoar, un carusel si Casa lui Mos Craciun – constructie ce va fi, fara dar si poate, foarte cautata de cei mici. Intrarea la targul de Craciun de la Piata Constitutiei e libera.

Un alt targ deschis vineri in Bucuresti, unul de mai mici dimensiuni si care va putea fi vizitat doar in intervalul 1-3 decembrie, intre 10 dimineata si 6 seara, este cel de Sfantul Nicolae, gazduit de Muzeul Taranului Roman. Acolo veti gasi, printre altele, obiecte decorative, podoabe si elemente vestimentare traditionale, dar si icoane, turta dulce, cozonaci. Un bilet de intrare costa 4 lei, elevii, studentii si pensionarii avand reducere 50%. Accesul la targ se face prin strada Monetariei, din cate au anuntat reprezentantii Muzeului aflat in apropierea Guvernului.

sursa foto: facebook.com/BucharestChristmasMarket, Muzeul Taranului Roman