”Kompromat”, versiunea ruseasca a santajului

Presupusele materiale video cu caracter sexual filmate in secret de rusi, in 2013, pentru a-l compromite pe Trump, par a fi scoase dintr-un scenariu pentru un film cu spioni. In realitate, este o practica utilizata de toate serviciile secrete, ridicata la rang de arta de catre Rusia. Si nu de ieri de azi.

Serviciile de informatii americane le estimeaza credibile. Kremlinul respinge categoric orice acuzatii. Dar episodul Trump reaminteste cum nu se poate mai bine de practica ”kompromat”-ului, adica a ”dosarului compromitator, cum este denumit in Rusia. O tactica utilizata la scara larga de toate serviciile secrete, in special de KGB, in epoca sovietica. Compromiterea unui oficial occidental, gratie farmecelor unei frumoase rusoaice, a devenit chiar un cliseu, un stereotip in cartile sau in filmele cu spioni.

Dupa caderea URSS, in haosul anului 1990, ”kompromat”-ul a devenit instrumentul ales in campaniile care urmareau discreditarea oamenilor politici, oamenilor de afaceri sau inaltilor functionari. ”Evident ca l-am folosit si noi, ca toata lumea”, afirma expertul Mihail Liubimov, care a condus multa vreme operatiuni ale KGB contra Marii Britanii si tarilor scandinave. Spre exemplu: fotografiat cu un partener de acelasi sex, in perioada in care homosexualitatea era interzisa in Marea Britanie, John Vassall, atasat naval britanic la Moscova (in perioada 1954-1956), a fost obligat astfel sa devina unul din cei mai celebri spioni ai KGB in Marea Britanie. Compatriotul sau, John Profumo, ministru de razboi, a cazut, in 1963, in aceeasi capcana: frecventa asiduu o tanara de 19 ani, care era in acelasi timp amanta unui inalt gradat sovietic aflat in post la Londra.In 1964, a fost randul ambasadorului francez, Maurice Dejean: agentii KGB l-au flmat in timp ce se zbenguia cu o tanara actrita rusoaica. Mai recent, in 2009, un diplomat britanic aflat in post an Rusia a demisionat dupa ce pe Internet a fost difuzat un video in care acesta aparea alaturi de doua prostituate. ”Santajul prin relatii sentimentale sau sexuale este la fel de vechi ca amorul insusi”, a filosofat Liubimov.

Intre oligarhi

Insa principalele victime ale kompromatului au fost, dupa sfarsitul Razboiului Rece, chiar rusii. Razboiului kompromatului care s-a dezlantuit dupa 1990 a fost dus de oligarhii rusi care se luptau intre ei pentru controlul marilor intreprinderi si care au utilizat imperii mediatice pentru a-si lansa reciproc cele mai rele acuzatii. In 1999, chiar procurorul general Iuri Skouratov a fost victima acestui conflict, dupa ce a fost filmat alaturi de doua prostituate, tocmite de un anchetat. In 2010, o anumita Katia i-a sedus pe mai multi opozanti ai Kremlinului. Evident, totul filmat si difuzat online. De partea lor, statiile tv pro-Kremlin nu ezita sa recurga la mijloace proprii pentru compromiterea opozantilor, utilizand ascultari telefonice sau camere ascunse. Dar, a avertizat Liubimov, ”Kompromatul este un soi de bumerang, nimeni nu poate trai mult timp sub amenintarea lui, la un moment dat nu mai suporta si devine, treptat, un dusman periculos. Este un instrument primejdios”.

