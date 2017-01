“Lady Liberty” este negresa!

Pentru prima oara in istoria SUA, Trezoreria a prezentat o noua moneda din aur, infatisand-o pe celebra “Lady Liberty”, editia 2017, drept o femeie de culoare.

Evenimentul, ce comemoreaza 225 de ani de la inceputul fabricarii monedelor americane, a avut loc in incinta Cash Room, din cladirea Trezoreriei Statelor Unite.

“Parintii nostri fondatori au realizat nevoia critica a natiunii noastre de a avea un sistem monetar respectat, iar in ultimii 225 de ani institutiile financiare si-au dus misiunea mai departe”, a declarat directorul adjunct al Monetariei Statelor Unite.

“Lady Liberty” are 31 de grame, este realizata din aur de 24 de karate si infatiseaza o femeie de culoare purtand o coroana de stele. Moneda este inscriptionata, pe avers, cu anul in care a fost infiintata, 1792, si, bineinteles, cu traditionalul citat, “In God we trust” (“Increderea e doar in Dumnezeu”). Reversul, prezinta un “vultur puternic si indraznet in zbor”, arata comunicatul de presa. In viitor, vor fi emise, la fiecare doi ani, astfel de monede, dar o vor reprezenta pe “Lady Liberty” drept americano-asiatica, hispanica si indo-americana.