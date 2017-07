Vine „nucleara” ORNISS!

Iata ca in timp ce deja traditionala epurare politica continua sa intarzie, sute si poate chiar mii de demnitari aflati pe functii mai mult sau mai putin importante au totusi de ce sa tremure. Si cu toate ca in mare parte acestia habar nu au de ce li se pregateste, la varful sistemului se stie deja ca tocmai ce urmeaza a fi detonata „nucleara” ORNISS.

Pentru ca, in aceste vremuri atat de tulburi, ca sa se puna ei insisi la adapost, atat de presiunile politice din teritoriu, dar si de eventualele complicatii ale unor anchete, multi dintre sefii de structuri sau de institutii au trimis la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat adevarate „cearsafuri” cuprinzand numele celor aflati in carti pentru a ocupa, la randul lor, diverse functii de conducere. Desigur, si cu speranta ca astfel vor imusca doi iepuri dintr-o lovitura, inchizand din start gura clevetitorilor, dar bazandu-se pe faptul ca protejatii lor stau cel mai bine la acest criteriu de departajare. Si uite cum Marius Petrescu, „nemuritorul” care conduce ORNISS inca din anul 2002 se afla din nou pe cai mari, in pixul sau stand acum soarta a nenumarate institutii, mai ales din cadrul celor de forta sau a obiectivelor strategice.

Lovituri cu manta

Se stie deja ca dintre toate executiile operative, cele mai spectaculoase, dar si cele mai de succes sunt cele date cu manta. Iar cel mai bun exemplu este cel al „malaxorului” de la Ministerul de Interne, unde cei aflati la „butoanele” propriului serviciu secret, fara ca acestia sa fie musai chiar cei aflati oficial la conducerea DGPI au grija sa selecteze cine si unde ramane in sistem. Insa de atatea ranjamente facute la „Doi s’ un sfert”, stapanii avizelor de aici nu mai stiu nici ei cum sa iasa basma curata in instantele de judecata unde au ajuns tot mai multe plangeri ale celor care au fost trasi pe dreapta, de ani de zile, fara nicio explicatie. Pentru ca, de fapt, acesta este marele avantajelor al loviturilor cu manta prin care se elimina, pe langa cei cu reale probleme si rivalii nedoriti pe anumite functii sau in niste anchete ceva mai sensibile. Si anume faptul ca nu trebuie sa dai nicio explicatie atunci cand retragi avizul. Iata insa ca smecheria tine doar pana in instanta, cel putin in cazul DGPI, care a ajuns sa paseze „pisica moarte” in curtea ORNISS.

„Omerta” la „Doi s’ un sfert”

De altfel, tocmai aceasta portita legala, prin care cei de la DGPI pot retrage avizele privind accxesul la diverse sectiuni de clasificare a documentelor considerate secrete de stat a condus la o adevarata „lege a tacerii” dupa care se calauzesc cei care „periaza” astfel structurile MAI dupa bunul lor plac. Si profitand tot de aceasta „omerta” legala, cei de la „Doi s un sfert” au ajuns sa exceleze in a scapa de a da orice explicatie prin raspunsul invariabil ca „asa a venit d ela ORNISS”, nu stim noi de ce. Uitand insa de multe ori sa adauge ca tot ei au sesizat ORNISS-ul, de multe ori insa doar verbal, ce-i drept…

”Macel” in masa

Cum insa multe dintre aceste apucaturi ale „papusarilor” de la „Doi s’ un sfert” fac deja obiectul unor dosare aflate pe rolul instantelor de judecata, sa revenim la „macelul” in masa ce se apropie cu mult mai repede decat isi inchipuie unii. Si care va afecta nenumarate institutii ale statului roman, de la ministere si diverse structuri vitale, pana la Directii importante din administratia centrala. Iar dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, in unele cazuri vom asista la adevarate „genociduri”, nenumarati sefi mai mari sau mai mici urmand sa ramana fara avizele ORNISS necesare pentru a ramane pe posturi. Culmea este insa ca, desi dezvaluriile din „National” au „tocat” de nenumarate ori „temelia” Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, de aceasta data am putea asista la o operatiune pe cat de complexa, pe atat de necesara. Pentru ca de prea mult timp nu s-a mai apelat la o „triere” de o asemenea dimensiune, pentru a fi eliminati, daca nu din sistem, barem de la sefia a diverse structuri tot felul de „nemuritori” care, desi cu „mapa profesionala” patata de nenumarate belele cu iz penal, continuau sa stea linistiti pe scaunele de conducere. Si sa-si vada de combinatiile aferente, bineinteles, aflandu-se la adapostul retelelor de tip „suveica” prin care isi pasau unii altora functiile de conducere. Iata insa ca, daca Marius Petrescu chiar isi va face treaba cu adevarat de aceasta data, am putea asista la o „curatenie” generalizata in intreg sistemul administrativ asa cum nu a reusit nici macar „cruciada anticoruptie” in vremurile de glorie ale Directiei Nationale Anticoruptie. Deci hai curaj, ca se poate si pe bune, nu ca pe vremea cand fostul sef d ela „Doi s un sfert” ,Gelu Oltean si membrii altor „fratii” din Ministerul d eInterne se laudau ca l-au „combinat” pe directorul general al ORNISS din cauza „vulnerabilitatilor” din familia acestuia. Ce-i drept, o astfel de operatiune complexa de retragere in masa a certificatelor de securitate pentru sute de membri ai sistemului nu ar fi chiar in premiera, una similara mai avand loc in urma cu peste trei ani. Insa aceea a fost una extrem de controversata, fiind coordonata cap-coada strict de catre Serviciul Roman de Informatii.