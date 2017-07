Vine „marea angajare” la MAI!

Criza mai mare decat cea de personal nici ca exista in Ministerul de Interne, desi scandalurile din MAI se tin oricum lant, cum ar fi cel pe sefia promotiei 2017 a Academiei de Politie, dezvaluita de „National”. Iata insa ca, totusi, sunt semnale ca se va accelera operatiunea de completare a „gaurilor” din sistem, mai ales a celor din corpul ofiterilor, unde sunt cele mai grave probleme, dupa „marea pensionare”. Pentru ca „hemoragia” de cadre de conducere produsa pentru a satisface visul electoral al fostului vicepremier Gabriel Oprea se resimte deja de-a dreptul „dureros” la nivelul structurilor ramase fara sefi si conduse doar de catre imputerniciti.

Deci, nu mai este un secret pentru nimeni ca „nu sunt oameni” in MAI! Iar planul prin care se va da drumul la „cepul” angajarilor este mai mult decat binevenit, chiar daca a fost intarziat de recentele schimbari de la nivelul „fratiilor casutelor” de pe la DGMO sau DGMRU. Acum insa Carmen Dan si echipa sa de conducere, fie cu sau fara certificat ORNISS, dar asta este o poveste pentru mai tarziu, trebuie sa apese in continuare pe pedala de acceleratie, pentru a se indeplini ultimele formalitati birocratice pentru a se putea organiza primele concursuri cu o prezenta adevarat „masiva”. Oricum primii pasi sunt facuti, mii de subofiteri cu studii superioare inghesuindu-se sa se inscrie la posturile de ofiteri scoase la concurs in teritoriu. Si chiar daca nu sunt foarte multe, fiind vorba despre „plombe punctuale” ale unor posturi vitale, care nu sunt acoperite de prea multa vreme, inscrierile masive artata ca proiectul MAI se poate bucura de un succes urias.

Mai ales daca se va asigura o procedura cat mai transparenta, astfel ca dupa avansarile din sursa externa se va putea trece si la „marea angajare” din sursa externa. Pentru ca, fie ca ne place sau nu, chiar daca institutiile specializate de formare a viitoarelor cadre ale MAI lucreaza la parametri maximi, tot ar trebui sa mai treaca ani buni pana la completarea organigramei unui minister care sufera nu musai de lipsa logistica, dar mai ales de cea umana.

Hai ca se poate!

Dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, organizatorii concursurilor pentru trecerea subofiterilor in corpul ofiterilor au fost prelucrati sa-i instruiasca atat pe membrii comisiilor, cat si pe participanti, ca toleranta fata de orice aranjament va fi zero. Si ca, de asemenea si contestatiile vor fi analizate la sange. mai mult, dupa aceste primuri concursuri de luna viitoare este prevazut un alt „val”, cu mult mai mare, pentru luna septembrie, care sa cuprinda, pe langa promovarea propriilor subofiteri si primele inscrieri pentru atragerea de personal din sursa externa. Dupa care va veni „marea angajare” de mii de posturi…