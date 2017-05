Vin emisarii SUA care decid soarte Justitiei!

Fierbere mare la varful sistemului, dupa ce informatiile de ultima ora privind iminenta vizita a unor inalti reprezenatnti ai Departamentului Justitiei din SUA au alertat toate taberele beligerante de pe „frontul Justitiei”. Pentru ca, dincolo de eforturile clasei politice de la noi sau de „caciulitul” pe la diverse cancelarii occidentale, de departe cel mai puternic semnal privind cine este agreat si cine nu ca sa apese butoanele sistemului vine tot de la Departamentul Justitiei din SUA. Care, sa nu uitam, sub noua conducere s-a dovedit un sustinator loial al presedintelui Donald Trump, pe care l-a sprijinit insistet in problema „zidului mexican”, desi serviciile secrete americane, in frunte chiar cu FBI-ul, afisasera o cu totul alta pozitie.

Si uite ca, probabil in saptamanile urmatoare, reprezentantii Departamentului Justitiei al SUA vor efectua o discreta vizita de lucru la Bucuresti. Una care nu se va bucura de mediatizarea desantata de alta data, dar care, cu atat mai mult, are o importanta de-a dreptul istorica. Pentru ca, dupa cum sustin sursele noastre, in urma vizitei se va intocmi si „black liste” al varfurilor din Justitie considerate a fi vulnerabile. Iar aceasta „eticheta” de vulnerabilitate care, odata pusa, duce de obicei la marginalizarea si izolarea pana la excluderea din sistem a celor considerati nefrecventabili, poate fi lipita inclusiv pe nume supriza, dupa cum se aude. Oricum, dincolo de „fumigenele” aruncate din ambele parti, initiatii sistemului asteapta deja cu sufletul la gura sa vada cu cine se vor intalni si cu cine nu emisarii Departamentului Justitiei. Si care intalniri vor fi strict de complezenta si care pe bune, „aplicate” , discutandu-se concret viitoarea „foaie de parcurs” a justitiei romanesti. Iar astfel se considera ca, in sfarsit, se va face lumina peste „ceata” care acopera in ultima vreme structurile care se confrunta haotic pentru controlul institutiilor cheie din justitie. Asa ca, in curand, concluzia va fi una singura: daca nu te-ai vazut cu emisarii SUA, inseamna ca nu existi! Si ai face mai bine sa te retragi. Sau, din contra, daca acestia te-au girat printr-o intalnire „aplicata”, atunci cu siguranta se vor inmuia si atacurile interne…

Tot ce conteaza!

Poate doar chibitii devoratori de thrillere sa se mai amageasca despre onestitatea luptei pentru directia inspre care se va indrepta justitia romaneasca. Cu toate ca, intr-adevar, inca nimeni nu se poate hazarda sa bage mana in foc ca va continua „cruciada” de pana acum sau cat de radicala va fi o tot mai probabila schimbare de macaz. Dar, in rest, pana si in Justitie tot trebuie sa se dea ora exacta la smecherie de undeva!

Iar cel mai relevant exemplu este chiar cel din cea mai libera tara a lumii, unde, dupa ce a iesit presedinte, Donald Trump nu s-a sfiit sa-i schimbe „cu camionul” pe cam toti procurorii sefi. Iar procurorul general al Americii care a dat o cotroversata declaratie publica impotriva noii puteri politice a fost „ejectat” din functie printr-o decizie instant. Si lucrurile s-au linistit, dandu-se astfel „azimutul” dupa care se vor coordona in ultimii ani liderii celor care infaptuiesc actul de justitie in America. Iar cum parteneriatul strategic al Romaniei cu SUA nu este in niciun caz doar o simpla „hartie” precum infratirile dintre orase, sustinerea sau, din contra, „infierarea” vreunui nume greu din justitia de la noi de catre Departamentul Justitiei face cam cat toate deciziile liderilor politici de la noi.

De altfel, in sistem se stie foarte bine ca singurul lucru care conteaza acum este care va fi pozitia Departamnentului Justitiei cu privire la luptele fartricide dintre magistrati de la noi. Si cu toate ca multi isi inchipuiau ca americanii mai au si alte lcururi de facut decat sa transeze razboiul de la noi, iata ca lucrurile nu stau deloc astfel. Si, dupa cum se „rostogoleste” noutatea in sistem in ultimele zile, s-ar fi anuntat deja vizita la Bucuresti a emisarilor noii conduceri a Departamentului Justitiei din SUA!

Cine e alesul?

Iar stirea a bagat atat de mult in fibrilatii atat ofiterii de informatii, magistratii implicati in lupta pentru putere si agentii de influenta ai anumitor actori politici, incat s-a declansat o ampla operatiune de lobby pentru a se incerca „deturnarea” vizitei emisarilor Departamentului Justitiei. Si, desigur, in acest timp fiecare tabara isi clameaza deja victoria zdrobitoare, sustinand „pe surse” ca americanii se vor vedea doar cu oamenii lor, in timp ce rivalii vor fi pusi pe „lista neagra” a oamenilor din sistem cu „vulnerabilitati”. Si care, drept urmare, nu vor mai avea nicio sansa sa ocupe functii de conducere. Dar cel mai important este faptul ca desi strategii romani se asteptatu la aplicarea unei indelungate „etapizari” a resetarii justitiei, iata ca, pragmatici, americanii par decisi sa sara peste etape si vor descinde la Bucuresti sa anunte cine sunt alesii si cine marii pierzatori…