Val de migranti la poarta lui Iohannis!

Initiativa halucinanta a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, imbratisata cu larghete si stranie celeritate la nivelul conducerii centrale a Ministerului de Interne, de scadere a starii de alerta la granitele Romaniei de la nivelul 2 la nivelul 1! Si asta tocmai intr-o perioada de veritabila criza, cand rapoartele informative ale tuturor structurilor si serviciilor secrete arata ca, odata cu blocarea „rutei balcanice”, valul de refugiati sirieni si irakieni s-a reorientat spre Romania. Iar aceleasi rapoarte, aflate incusiv pe masa de lucru a celor din staff-ul CSAT trag semnale tot mai puternice de alarma privind penetrarile in crestere la frontiera de sud si cea de vest. Plus ca a demarat si procesul de relocare controlata a refugiatilor din Italia si Grecia tot catre tara noastra.

Iar cu toata aceasta nebunie pe cap, Politia de Frontiera s-a trezit sa aiba o initiativa la limita excesului de zel, prin modificarea starii de alerta de la granite. Dar nu in sensul inaspririi masurilor pentru a nu ne trezi cu zeci de mii de refugiati haladuind liberi prin tara, cum ar fi fost poate de asteptat, ci pentru relaxarea acestora. Motivul care i-a dat pe spate si pe unii dintre mai-marii Ministerului de Interne fiiind ca astfel s-ar realiza nu stiu ce economii financiare. Fara ca initiatorii „frontieristi” sa se mai intrebe cat costa apoi alte autoritati ale statului roman sa gestioneze acest fenomen care a bulversat deja marile economii occidentale. Iar urmarea reducerii starii de alerta se vede deja cu ochiul liber, nu pe micile localitati din preajma frontierelor, ci in plin Centrul Capitalei, unde grupuri tot mai mari de sirieni si irakieni sunt observate in Sectorul 6, bantuind intre Plaza Mall si intrarea in Palatul Cotroceni dinspre statuia Leu. Pentru ca, daca „militienii” nostri au bagat la greu, ca sa compenseze chipurile scaderea starii de alerta, patrule mixte le granita cu Serbia, toti refugiatii identificati in ultimele zile prin Militari, Plaza Mall si chiar pe la portile Cotrocenilor sustin ca au ajuns in Romania din Bulgaria!

Stare de alerta

Desigur ca o propunere de economie financiara, mai ales atunci acum, cand toata lumea cere bugetari suplimentare, nu face decat sa fie pe placul sefilor, indiferent cine ar fi acestia. Si uite cum ne-am trezit cu scaderea nivelului starii de alerta de la 2 la 1, singura motivatie neluand in calcule si semnalele mai mult decat ingrijoratoare ale rapoartelor informative din partea serviciilor secrete, ci doar latura financiara. Ce-i drept, pentru a compensa intr-un fel scaderea vigilentei la frontierele tarii, s-a mizat pe faptul ca s-a dat drumul la un proiect de patrulare comuna cu politistii sarbi. Si, gata, problema a fost considerata ca si rezolvata la granita cu Serbia, plus ca s-a putut raporta astel depasirea planului cincinal la realizarea unor economii pe care, in fond, nu le-a cerut nimeni!

La bulgari e mai ieftin

Insa uite ca retelele transfrontaliere de calauze nu au fost deloc bulversate de masura IGPFR si MAI, spunand chiar „bogdaproste”. Si in timp ce politistii nostri patruleaza in echipaje mixte, aiurea in papusoi, pe la granita cu Serbia, migrantii provenind in special din Siria si Irak continua sa fie trecuti „valuri-valuri” Dunarea, dar din Bulgaria! Si cum pretul pe la bulgari este oricum mult mai mic decat la sarbi, chiar unul de dumping, migrantii care au ajuns in Romania au luat legatura telefonic cu apropiatii ramasi in urma si i-au sfatuit sa se reorienteze pe filiera bulgaro-romana. Pentru ca, dupa cum au declarat structurilor informative deja sutele de migranti depistati pe raza Capitalei, pentru trecerea Dunarii cu barca din Bulgaria si drumul pana in Bucuresti platesc doar 150 de euro de persoana, copiii fiind taxati cu suma infima de 50 de euro fiecare!

Lasati la Plaza Mall

Situatia migrantilor ilegali prezenti in Romania se inrautateste pe zi ce trece! Grupuri tot mai mari incep sa „amusineze” si asta nu in primele tabere improvizate si insalubre care deja au aparut pe langa Timisoara, ci chiar in Capitala! Pentru ca, in fata unor autoritati aproape paralizate, cu unele si atat mai notabile exceptii, familii intregi de sirieni si irakieni sunt adusi noaptea in Bucuresti si lasati pe raza Sectorului 6. Iar tot mai multi dintre migranti se indreapta spre mall-ul Plaza Romania, de unde unii cer sprijinul primilor politisti vazuti in cale, in timp ce altii incep sa bantuie prin imprejurimi. Si o iau fie spre cartierul Militari, fie in jos, spre Centru, pe la intersectia de la Leu si Palatul Cotroceni. Insa ambele variante ridica mari probleme de securitate, dupa principiul „unde dai si unde crapa”.

Pe traseul prezidential

Pentru ca, inainte sa incerce sa „cosmetizeze” eventualele iesiri publice pe aceasta tema, responsabilii din IGPFR care au propus reducerea starii de alerta ar trebui barem sa aiba bunul simt sa-i intrebe pe colegii de la alte structuri ce mai patimesc in aceste zile sa scoata din foc castanele aruncate de frontieristi. De la cei de la Ordine Publica si de la combaterea crimei organizate, pana la, deloc in ultimul rand, de la Serviciul de Protectie si Paza. Pentru ca grupurile de migranti ilegali bantuie tocmai pe traditionalul traseu prezidential, obligandu-i astfel pe ofiterii SPP ca, in legatura cu alte structuri specializate, sa ia masuri suplimentare de protectie. Mai ales ca primii sirieni au ajuns deja, la propriu, la portile Palatului Cotroceni!

Si uite cum poate sa ne iasa pe nas „economiile” si asa minore facute pentru scaderea masurilor de prevedere de la frontiere, costurile cu un migrant ilegal ajuns deja in Romania fiind cu mult mai mari decat cele de paza a granitei. Ca sa nu mai vorbim de riscurile aferente „musulmanizarii” radicale si „pe sestache” a Capitalei Romaniei…