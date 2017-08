Ursul lui Trump, 30.000 euro teapa pentru Pahontu

Aproape ca nu exista dovada mai buna ca pana si „nemuritorul” Lucian Pahontu stie foarte ca nu-l va prinde sub nicio forma „paltonul” la sefia Serviciului de Protectie si Paza decat decizia surprinzatoare pe care a luat-o in aceste zile. Pentru ca, dupa 12 ani de cand se afla la conducerea SPP este pentru prima oara cand acesta si-a luat concediu de odihna. Astfel ca, in aceste zile, Pahontu sta cu burta la soare, gandindu-se cum sa scape de ultima „belea” care i-a cazut pe cap, odata cu vizita fiului presedintelui american Donald Trump Jr. in Romania.

Pentru ca descinderea lui Trump Jr. In Romania, despre care inclusiv unii lideri a ditamai serviciile secrete au aflat din „National” se dovedeste inca una cu peripetii. Si nu ne referim aici musai la faptul ca seful luptatorilor antitero, zis si „Coldica” pentru ca este cunoscut ca fiind chiar finul fostului prim-adjunct de la SRI a „ciordit” nu doar sticla de coniac „Jidvei” de colectie de pe masa si baxurile de vin primite „suvenir” de subordonatii sai dupa incheierea cu brio a meseriei, totul sub ochii stupefiati ai ofiterilor americani de la Service Secret care i-au insotit pe membrii familiei celui mai puternic om al planetei. Dar Pahontu nu stie inca nici acum cum sa „dreaga busuiocul”, dupa ce generalul Cristi Cioc, unul dintre ultimii profesionisti din conducerea SPP a preferat mai bine sa paraseasca serviciul decat sa indeplineasca umilitoarea misiune de a negocia „blana ursului din padurea” unde a vanat Trump Jr.

Cioc i-a dat cu flit

Dupa ce au citit dezvaluirile noastre privind sosirea in tara pentru o partida de vanatoare a fiului cel mare al presedintelui american, „laborantii” serviciilor au avut grija sa comunice, „pe surse inchise”, ca Donald Trump Jr. a batut atata amar de drum doar pentru a trage dupa caprioare, cel mult dupa un cerb sau un mistret.

Varianta greu sustenabila mai ales avand in vedere pasiunea recunoscuta si asumata a pasionatului vanator, care nu a facut niciodata vreun secret din faptul ca prefera doar „vanatul mare”. Cert este ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, Donald Trump Jr. a fost mai mult decat multumit de „captura” din Romania, mai ales ca si-a adaugat astfel la palmaresul personal un urs de dimensiuni cu adevarat impresionante. Numai ca, dupa ce a plecat vesel nevoie mare, proprietarul domeniului a inceput disperat sa-si ceara drepturile banesti pentru ursul pentru care s-au facut atatea eforturi sa cada in catarea pustii baiatului lui Trump. Iar pentru a calma spiritele si neavand alta optiune la indemana, mai ales ca inaltul oaspete a venit, a vanat si a plecat, Lucian Pahontu l-ar fi chemat la el pe generalul Cristi Cioc, pe care ar fi incercat sa-l insarcineze cu ingrata misiune de a negocia pretul ursului vanat de Trump Jr. Mai ales ca se cerea pe acesta nu mai putin de 30.000 de euro. Insa Cioc nu doar ca i-ar fi dat cu flit lui Pahontu, dar din cauza ursului acesta chiar a parasit SPP-ul, satul de astfel de „misiuni” considerate nedemne pentru un adevarat luptator. Ceea ce ar explica si misterul pentru care Cioc a iesit intempestiv la pensie, lasandu-l pe Pahontu sa se descurce cu nota de plata, de fapt „teapa” de 30.000 de euro primita in urma vanatorii fiului presedintelui american.

Masa de adio

Iar situatia este cu atat mai dramatica pentru Pahontu cu cat nu este zi in care „barca” acestuia sa nu fie parasita de cate un nou general caruia ii ceruse loialitatea pana la capat. Iar faptul ca, pentru prima data in 12 ani, tocmai acum seful SPP si-a luat primul si singurul concediu de odihna nu face decat sa intareasca si mai mult degringolada in tabara „vechii garzi”. Oricum, pe Pahontu l-a parasit pana si „ochiul si timpanul” care trebuia sa-i asigure protectia interna, seful unitatii dand deja masa de adio traditionala de dupa pensionarea sa, lasand astfel o noua „gaura” in organigrama de la varful SPP. Insa nu aceasta este grija cea mare a lui Pahontu in ceea ce-l priveste, ci faptul ca acesta s-ar afla la adapostul secretelor pe care le-a acumulat la butoanele contrainformatiilor, ceea ce da oricum frisoane multora dintre deja fostii sai camarazi de la varful SPP. Oricum, este deja cert ca „retragerea ordonata” s-a transformat deja intr-un haos care nu se va opri decat prin numirea la sefia SPP a unui militar profesionist, care alaturi de viitoarea sa echipa de conducere are misiunea de a reseta cat mai degraba serviciul in fosta unitate de elita de odinioara.

„Rambo” cu burtica

Iar iminenta cadere a lui Pahontu i-a orbit chiar si pe unii dintre apropiatii sai, care au inceput sa se agite pe toate canalele pentru a prelua controlul serviciului. Si unul dintre acestia este chiar adjunctul Gabi Cretu, cel care nu s-a sfiit, odata cu plecarea lui Pahontu in concediu sa faca un „marcaj strans” la presedintele Klaus Iohannis, cu ocazia ceremoniilor oficiale de Ziua Marinei de la Constanta. Insa desi intentia o fi fost nobila, atat tinuta colorata a lui Cretu, batand in portocaliu, cat si burtica care in niciun caz nu este „batatura” cu care s-a afisat cel caruia pe timpuri ii placea sa i se spuna „Rambo” au creat un efect advers, provocand mai mult rasete, neavand cum sa-l ajute pe acesta in atingerea scopului. Ca si faptul ca verisorul sau de la „resursele umane” ale unei alte structuri s-a pensionat zilele trecute, ceea ce adjunctul SPP uita sa le mai spuna celor carora le cere sprijinul…

„Capusarea” lui Iohannis

Si daca povestea cu ursul pare totusi una tragi-comica, cu totul altfel stau lucrurile cand cei care acum fug ca potarnichile din jurul lui Pahontu vor fi chemati sa dea cu subsemnatul despre „capusarea” lui Klaus Iohannis. Si nu vorbim aici musai de ridicolul dispozitivului de la Ziua Marinei, unde seful statului s-a trezit cu un „bodigurd” cu burta si imbracat ca la o cumetrie de la tara, dar si cu „inelul unu” format doar din oameni tineri, fara experienta, in timp ce luptatorii din inelele doi si trei se pare ca au fost pusi doar sa faca figuratie, neavand nici macar arme la ei. Insa, la fel cum premierul Mihai Tudose a aflat cu stupoare ca Pahontu i-a trimis pe cap un sepepist care cu cateva luni in urma conducea autobuzul Jandarmeriei si presedintele Romaniei va fi probabil la fel de interesat de Operatiunea „Bogdan”. Ca si de faptul ca dispozitivul SPP instalat langa secretarele sale, in chiar anticamera biroului prezidential, nu este nici pe departe unul obligatoriu, punctul de acces control fiind pe hol. Si astfel poate i se explica presedintelui si rolul celor patru agente SPP, care lucreaza 24 cu 72 si care stau toata ziua cu ochii pe secretarele sefului statului…