Tun imobiliar cu Spitalul Parhon!

Dupa cum pana si sefa DNA a insistat in nenumarate randuri, cele mai mari „tunuri” din ultima vreme s-au dat in domeniul Sanatatii. Iata insa ca pe langa de acum traditionalele „contracte ale mortii” cu consumabile medicale sau achizitiile „umflate” de echipamente sofisticate, se pare ca deja unii incearca sa treaca la „next level” si sa puna „bomboana pe coliva” uneia dintre cele mai apreciate unitati spitalicesti de la noi.

Iar dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, toti ochii sunt atintiti pe situatia Institului National de Endocrinologie „C.I. Parhon”. Care are o pozitie de vis pentru orice dezvoltator imobiliar, in chiar „buricul” Capitalei, in zona unde un metru patrat de teren este deja inestimabil, la cat de rar se gaseste un loc construibil liber. Asa ca dupa pozitia Spitalului Parhon saliveaza deja mai multi rechini imobiliari. Care, cu sprijinul unor „cai troiani” din chiar interiorul sistemului sanitar s-ar pregati sa inlesneasca terenul pentru preluarea spitalului, fie ea si una mascata, cel mai probabil sub propunerea unui parteneriat public-privat privind modernizarea unitatii. Dupa care ar urma ca tot pe spatiul unde in prezent metrul patrat ajungte si la 3.000 de euro sa fie construit si un viitor spital particular, cu regim hotelier. Asta daca nu cumva autoritatile competente, care deja au in vizor acest plan diabolic, vor interveni prompt si vor taia din fasa orice tentativa de preluare a terenului Spitalului Parhon!

Miza de milioane

La 8 noiembrie 1946, Regele Mihai semna decretul privind infiintarea spitalului al carui director medical interimar este in prezent Adriana Anamaria Nitulescu si care a functionat in locatia fostului Sanatoriu Saint Vincent de Paul.

Si uite ca, desi Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” este in prezent institutie de interes public national, mirajul locatiei aflate pe Bd. Aviatorilor 34-36, chiar langa Statuia Aviatorilor, ii face pe unii sa-si piarda capul si sa proiecteze deja pe hartie modernul spital privat care ar urma sa fie construit, asa dupa cum si-au mai facut planuri si pe vremea fostului presedinte al CNSAS, Vasile Ciurchea. Interesant este insa de vazut cum vor reusi „lobistii” acestui proiect halucinant, fie ei si cu o influenta deloc de trecut cu vederea in interiorul sistemului, „hopul” reprezentat de faptul ca prima donatie a terenului a fost facuta strict in sensul functionarii aici a unui spital de utilitate publica! Asa ca interesatii care se chinuie sa gaseasca o chichita juridica pentru a se uita de aceasta donatie ar face mai bine sa-si ia gandul de la preluarea mascata a Institutului Parhon si transformarea treptata intr-un spital particular de fite, mai ales ca acest caz a intrat deja si in atentia structurilor competente…