Tudose, penetrat de Pahontu!

Desi ceasul bate „tic-tac” si „brigada” care i-a fost alaturi timp de 12 ani se subtiaza pe zi ce trece, generalul Lucian Pahontu continua sa se agate cu disperare de scaunul din fruntea Serviciului de Protectie si Paza, facand ce stie el mai bine. Si anume bagand oameni la inaintare pe langa demnitarii zilei, sperand ca „bagajul informational” astfel obtinut sa-i serveasca la intarirea pozitiei. Numai ca, de aceasta data, s-ar putea sa-si fi facut calculele gresit, pentru ca dupa cum o demonstreaza pe zi ce trece, premierul Mihai Tudose nu este genul traditional de politician. Si de cand este la Palatul Victoria a continuat sa fie acelasi om dintr-o bucata dintotdeauna.

Asa ca este de asteptat ca sefului guvernului sa nu-i pice deloc bine aceasta dezvaluire privind modul mai putin ortodox, ca de procedural nici nu poate fi vorba, prin care s-ar fi ales, in ultima perioada, cu un nou sofer bagat pe gat, din cate se pare, de insusi Lucian Pahontu. Cel care, desi conduce o „umbra” a SPP-ului de altadata, un serviciu unde aproape jumatate dintre cadre, in frunte cu fostii lui jandarmi de incredere, prezinta certificate medicale ca sa fie scutiti de exercitiile specifice de la pregatire, iata ca tot nu renunta la „capusarea” demnitarilor cu aghiotanti sau alti sepepisti cu misiuni specifice.

Operatiunea „Autobuzul”

Orice i se poate reprosa generalului Lucian Pahontu, dar sub nicio forma faptul ca si-ar fi abandonat fie si vreo clipa prima sa iubire, Jandarmeria.

De unde, dupa primul val de vreo 200 de cadre pe care le-a pus sa jure credinta lui Basescu, fostul presedinte fiind cel care l-a „inventat” pe actualul sef al SPP-ului, Pahontu a continuat sa pompeze jandarmi in toate liniile serviciului. Jandarmi si jandarmerite, ce-i drept. Fara a reusi insa, pentru ca poate nici nu i-a pasat, sa incerce sa mai si faca sa functioneze amalgamul artizanal format din doua structuri practic diferite care au trebuit sa coabiteze, timp de peste un deceniu, in sanul serviciului secret. Unde s-a tot susotit ca principalul criteriu pe care s-ar fi facut de-a lungul anilor promovarea a fost „originea sanatoasa” din Jandarmerie. Astfel ca oamenilor lui Pahontu nici macar nu le-a mai pasat cand una din cadrele protejate si de nadejde, aidoma bancurilor cu Alinuta, a plecat intr-un concediu prelungit, dar reusind, pe aceeasi filiera, sa-si aduca si sotul la SPP. Chiar daca mare le-a fost uimirea luptatorilor afland ca noul lor coleg nu a fost nici macar „mascat” pe la BSIJ, ca atunci poate se mai scotea ceva din el, ci doar sofer de autobuz la IGJR, ducandu-si colegii sa monteze gardurile de protectie pe la mitinguri. Insa „Operatiunea” Autobuzul era doar la inceput, multi initiati ai sistemului incepand sa se lumineze de astfel de achizitii de-abia dupa o fulgeratoare miscare strategica efectuata de la nivelul conducerii SPP, multi zic chiar la ordinul personal al generalului Lucian Pahontu, care nu-si uita prima dragoste…

Blocat de Mladinoiu

Si uite cum premierul Romaniei are in preajma sa si un sepepist care, doar in urma cu cateva luni, conducea autobuzul! Dar poate cum nu degeaba Liviu Dragnea l-a prezentat la instalarea ca premier drept „Tudose.

Mihai Tudose” si seful Guvernului are cu siguranta parghiile de a se lamuri pe deplin despre eventuala sa „capusare”. Ca si Klaus Iohannis, de altfel, cel care, in zilele urmatoare va afla cum s-ar efectua o astfel de operatiune chiar sub nasul sau. Dar pana atunci sa nu uitam ca singurul demnitar pesedist care a dejucat pana acum „invaluirea” lui Pahontu a fost chiar Liviu Dragnea, cel care, la indemnul fostului sau aghiotant Adrian Mladinoiu, a instaurat „blocada”, in jurul sau si apoi si a altor ministri apropiati, in fata sepepistilor oferiti de catre Pahontu. Insa doar viitorul nu prea indepartat va arata daca aceasta masura extrema l-a ajutat sau nu cu ceva…

Scutiti medical!

Iar pentru a intelege mai bine ca, din pacate, mai ales dupa plecarea generalului Cioc, SPP-ul a ajuns sa lucreze la cote de avarie, dar si pentru ca viitoarea echipa de conducere sa stie de la ce nivel ia serviciul, dam drumul azi la o noua dezvaluire halucinanta.

Care arata ca, la nivelul SPP, media celor care prezinta certificate medicale pentru a fi scutiti de la efectuarea exercitiilor de pregatire se apropie deja de jumatate din numarul total de efective! Adica „luptatori” care sunt scutiti medical ba ca-i doare glezna, ba soldul, ca nu vad bine sau cine stie ce alte motive, in timp ce colegii trag de ei la pregatire, pentru a fi in forma maxima in orice clipa, ceea ce este o cerinta vitala pentru un membru al Secret Service, fie el si din Romania… Oricum, dupa ce pana si Tudose a fost „vopsit” tinta in miscare , tot mai multi cunoscatori ai ultimelor miscari din sistem de-abia asteapta sa se termine vizita lui Macron la Palatul Cotroceni, pentru a se calcula AMR-ul…