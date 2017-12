Tudose, out. Vine Fifor!

Noul razboi declansat in cadrul celui mai mare partid al tarii nu va mai fi unul de tip „blitzkrieg”, ci se va transforma intr-unul de „gherila politica”, urmand sa macine unitatea partidului pana ce se va veni cu solutia salvatoare a unui compromis la Palatul Victoria. Mai ales ca la varful sistemului se vorbeste deja ca, in cele din urma, peste cateva luni si neaparat dupa ce va trece barem iarna Mihai Tudose va fi oricum „out” din fruntea Guvernului, chiar daca nu va fi „ejectat” ca pontistul Grindeanu si se va incerca o retragere de onoare pentru acesta.

Iar conform planului la al carui punere in practica se lucreaza deja pas cu pas, in timp ce „mahalagismul” recunoscut al Gabrielei Firea si orgoliul unui Mihai Tudose nu prea dus la biserica vor intretine focul aprins in taina, deja se vor face cartile pentru ca unica nominalizare care sa fie acceptata atat de catre toate taberele aflate in conflict din PSD, dar si de Palatul Cotroceni si sistem deopotriva sa fie Mihai Fifor.

Adica actualul ministru al Apararii, cel care are marele atu ca este cam singurul lider politic fara dusmani declarati, astfel ca „broscoiul” va fi cel putin mai usor de inghitit de catre toti cei implicati in razboiul fratricid dus deja pe viata si pe moarte pentru ipoteticul control al tarii.

Iar propulsarea lui Fifor pana in fruntea Palatului Victoria pare sa fi fost accelerata dupa vizita acestuia la Washintgon, „feedback”-ul primit fiind mai mult decat OK, cel putin pentru interesele strategice americane din tara noastra…

PSD-ul, ca amiba!

Iata ca, in loc sa stranga randurile pentru a castiga „razboiul Justitiei”, unul vital pentru chiar viitoarea existenta a partidului, PSD-ul a ajuns sa se divida din nou ca amiba, de aceasta data pe interval iesind gruparile Firea si Tudose. Pentru ca, oricat s-ar chinui unii sa o alipeasca pe amibitioasa primarita a Capitalei la tabara tot mai rarefiata a lui Liviu Dragnea, Gabi Firea joaca si va pierde totusi doar pe mana ei.

Insa pentru cei care stiu ca important este doar ca sistemul sa ramana in picioare, indiferent de ce figuri se vor perinda sub reflectoarele politice lucrurile decurg cum nu se poate mai bine. Pentru ca, pe de o parte, „statul paralel” a fost decuplat de sistem si cat de curand vor fi aruncati in groapa cu lei a oprobiului public si primii tapi ispasitori. Pe de alta parte, masochismul liderilor pesedisti tine deja de domeniul patologicului, structurile specializate in dezinformare ale sistemului putand intra linistite in vacanta, neavand altceva de facut decat sa monitorizeze isterica operatiune de autodistrugere a unui partid care, pe zi ce trece, pierde sansa istorica de a depasi pragul psihologic de 50 la suta din optiunile electoratului.

Pe curba de sacrificiu

Mai mult, conform acestui scenariu Mihai Tudose se afla deja pe panta descendenta a carierei sale politice, urmand ca in spatele premierului sa fie puse, la momentul oportun, toate nemultumirile sindicatelor.

Mai ales ca nu degeaba „s-a scapat” Gabriela Firea ca premierul i-ar fi cerut sa nu mai autorizeze mitingurile sindicalistilor din Piata Victoriei, ceea ce nu a facut decat sa inflameze si mai mult relatia deja tensionata dintre Mihai Tudose si liderii marilor confederatii. Astfel ca, pentru initiatii acestor strategii este deja o certitudine faptul ca mult invocatul sprijin pe care ar urma sa il primeasca premierul din partea sistemului nu va mai veni… Si, dupa momentele de glorie traite pentru ca i-a rezistat lui Liviu Dragnea, Mihai Tudose va fi el insusi lasat prada unei „strazi” tot mai atatate si lasata sa-si faca mendrele tocmai pentru a putea fi folosita in functie de interesele de moment ale celor care stiu ca daca vor continua sa tina clasa politica intr-o dezbinare deja halucinanta chiar ca nu au de ce sa se teama pentru viitorul sistemului.

I s-a dat OK-ul!

In momentul de fata, Mihai Fifor este cam singurul ministru si lider pesedist care este pe bune cu toata lumea. Iar cum Armata continua sa conduca detasat in topul increderii romanilor, implicit o astfel pozitie este si in beneficiul ministrului Fifor. Cel care, dupa cum sustin sursele noastre, ar fi lasat o impresie OK in cadrul vizitei la Washington, astfel ca pe canale neoficiale s-ar fi anuntat deja la Bucuresti ca Mihai Fifor ar fi o varianta agreata de catre Administratia Trump pentru sefia unui nou guvern. Mai mult, analistii specializati s-au pus la randul lor de acord si ca intre tacutul Klaus Iohannis si taciturnul Mihai Fifor ar putea exista „alchimia” necesara pentru constituirea unei relatii interinstitutionale in limitele normalului.

Drept urmare, in timp ce considera ca Dragnea va fi destul de „ingesuit” ca sa incerce sa preia in forta haturile guvernarii, la varful sistemului se mai asteapta doar ca Mihai Fifor sa nu faca nicio greseala majora in urmatoarea perioada pentru a ramane in „pole position” pentru preluarea unei noi formule guvernamentale. Una in care este de asteptat si ca alti baroni pesedisti sa-si franga gatul, acesta fiind pretul platit pentru „lacomia” de a se infrupta din „bunatatile” bugetare, cand puteau sta retrasi, dar mult mai linistiti, in zona de confort a structurilor teritoriale si a administratiei locale. Astfel ca deja se cauta „tehnocrati de stanga” care sa poata fi cooptati in viitorul cabinet Fifor, cel pe care multi il vad drept un fel de Dacian Ciolos al actualei coalitii de guvernamant…