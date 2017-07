Tudose, interimar la Interne!

Zilele trecute anuntam ca „hemoragia” de cadre din sistem nu mai poate fi oprita decat prin aplicarea „ultimei solutii” rezultata din proiectiile de pana acum, dar pe care conducerea MAI ezita insa sa o ia, incercand cosmetizarea sa. Iata insa ca este tot mai clar ca se pregateste iminenta crestere a nivelului varstei minime de pensionare, ceea ce, in ciuda pragmatismului masurii, va reprezenta un soc greu de trecut.

Mai ales ca, daca nu se iau masuri imediate, MAI tocmai ce este pe cale sa devina sat fara caini, de altfel cam toti liderii sindicali invatandu-se deja sa bata direct la portile Palatului Victoria, vazand in premierul Mihai Tudose un adevarat „ministru interimar” al Internelor. Varianta care, desi nerealizabila in practica, ar fi imbratisata pe loc de tot mai multi sefi de structuri din MAI, care apreciaza deciziile transante ale premierului. Si daca tot a venit vorba de sindicalisti, nu trebuie trecut atat de usor peste episodul in care nimeni, dar absolut nimeni din minister nu si-a asumat responsabilitatea de a pune jandarmii de la poarta sa faca o minima verificare daca toti liderii aveau sau nu ce sa caute oficial la intalnirea pe care au transformat-o apoi intr-un circ total, cu o Carmen Dan devenita „tinta in miscare”, desi inconjurata de puzderie de chestori. Dar si mai grav este deja formarea a nenumarati „poli” de putere la nivelul structurilor centrale din MAI, care au luat deja locul „fratiilor” traditionale, ultimul care incearca sa devina „jucator” fiind subsecretarul de stat Mihai Valeriu.

Haos la IGAV

Anchetele interne sunt in impas, putinii sefi cu experienta ramasi pe pozitii se reped sa-si depuna dosarele de pensionare pentru a nu mai fi nevoiti apoi sa traga „la jug” alti ani buni, in timp ce la conducerea MAI, dupa cum am dezvaluit deja, se cristalizeaza tot mai mult o surprinzatoare strategie de ocupare a „gaurilor negre” din minister cu „stranieri” adusi de la alte structuri. Asta in timp ce propriilor oameni, desi aflati in plina ascensiune, nu li se acorda nicio sansa. Si uite cum, de exemplu, s-a ajuns sa se umble la schimbarea fisei postului pentru ca, la sefia IGAV, un inspectorat lasat cu aparatele la sol de „clanul comandorilor”, sa poata fi facute nominalizari surprinzatoare. Cum ar fi actualul sepepist Sorin Ursuleanu sau Teodor Oprin, fostul maistru militar facut ofiter pentru ca avea facut IEFS-ul la fara frecventa! Iar de toate aceste „combinatii” ciudate, mai ales dupa experimentul ratat Reliu Ion Cristinel, cel adus de la Ministerul Apararii nu sunt responsabili doar noii „stapani ai casutelor” de pe la resurse umane, management operational sau alte structuri centrale, dar si subsecretarul de stat Mihai Valeriu. Care, dupa ce i-a fost sef lui Adrian Mladinoiu la „ACVILA” si pare interesat acum si de domeniul aviatic, barem ar trebui sa sprijine pilotii de valoare din propriu-i minister. Caci are! Pentru ca luarea unei decizii pripite ar putea spulbera cu totul ce a mai ramas din aviatia Internelor, una dintre putinele structuri de elita care mai ramasesera in cadrul MAI…