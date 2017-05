Tudorel Toader, pierdut in „Triunghiul Justitiei”!

Fara putinta de tagada, Tudorel Toader este un specialist eminent si, probabil, una dintre putinele solutii viabile avute la mana de catre Sorin Grindeanu pentru a „stinge” setea de proteste a romanilor de dupa „explozivul” Florin Iordache. Iata insa ca socoteala liderilor pesedisti deja nu se mai potroveste cu cea de la Ministerul Justitiei, Tudorel Toader, in ciuda „exactitatii” sale proverbiale, neparand in stare sa impuna „foaia de parcurs” stabilita pentru „resetarea” sistemului judiciar de la noi.

Asa ca, in incercarea laudabila, dar deloc pragmatica de a impaca si capra si varza din sistem, profesorul Tudorel Toader deja se pierde in tot felul de chichite birocratice. Asa ca deja iesirile sale publice sunt doar pentru a anunta noi si noi amanari ale termenelor anuntate initial pentru „ruperea pisicii” in doua si anuntarea pachetului legislativ, fie el unul bunul sau rau. Iar de parca ezitarile lui Toader nu ar fi fost de ajuns, iata ca, mai nou, pana si magistratii par sa-si fi dat mana in lansarea a tot felul de „fumigene” aruncate parca doar pentru a intarzia luarea unor masuri concrete.

Blocheaza tot!

Asa ca Tudorel Toader deja s-a pierdut intre Consiliul Superior al Magistraturii- Inalta Curte de Casatie si Justitie – Curtea Constitutionala, cele trei institutii transformandu-se intr-un adevarat „Triunghi al Bermudelor” din Justitie, unde deja au disparut masurile legislative. Pentru ca, in ziua in care Tudorel Toader apucase deja sa anunte ca va da drumul la pachetul legislativ sa ia drumul normal al dezbaterilor parlamentare, ministrul Justitiei s-a vazut nevoit sa ceara o noua amanare, motivatia fiind una pur si simplu tragi-comica. Pentru ca, tocmai cand sa dea drumul proiectelor de acte normative constituite inclusiv pe propunerile membrilor CSM, magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-ar fi trimis ministrului Justitiei un alt set de propuneri. Care, desigur se bat cap in cap cu cele ale CSM-ului! Si pe care Toader se simte obligat sa le ia si pe acestea la disecat, in timp ce deciziile Curtii Constitutionale „secera” tot mai multe dosare in instantele de judecata. Asa ca, „nea Tudorele”, ne miscam si noi mai cu talent? Ca deja a fost blocat atat Parlamentul, cat si Guvernul, care nu mai pot misca un deget pe aceasta tema. Totul dupa ce Ministerul Justitiei si-a asumat oficial demersul de a inainta un pachet legislativ pe mai multe teme de interes, care fac inclusiv obiectul recentei somatii a CEDO…